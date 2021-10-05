  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

農村大齡男青年擇偶難 湖南湘陰出招鼓勵女青年留家鄉

社會熱點 13:30 2021/10/05

分享：

人口問題成為重中之重，農村適婚青年婚戀難逐漸引發地方政府關注。湖南湘陰縣提出，從4項工作著手，解決這一問題，其中包括教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，降低農村男女青年失調的比例。

湖南湘陰：鼓勵女青年留在家鄉

據內媒報道，湖南湘陰縣政府網站公布了縣民政局就政協委員《關於重視農村大齡青年擇偶難的建議》所作答覆。首先，加強宣傳引導，做好移風易俗。包括引導群眾落實家庭和個人主體責任，自我約束、自我控制和自我管理，自覺抵制請客送禮、大操大辦等陳規陋習。逐步摒棄農村結婚的繁雜儀式和昂貴的彩禮聘金，樹立節儉的婚姻觀。同時教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，改變家鄉的面貌，努力降低農村男女青年失調的比例。

第二，簡化投靠手續，方便投靠落戶。第三，搭建相親平台，創造交流機會。最後，做好就業工作，提高收入水平。

報道指出，武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任尚重生教授表示，適婚青年難找對象的現象早已不鮮見，這種變化在農村地區更為明顯，「農村男性青年更加突出」。

【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩  廣東有村生一個補貼9萬

廣東三孩新政：女方享80天獎勵假 男方享15天陪產假

落實三孩政策 深圳要建成「兒童友好型城市」

另外，廣西社科院一名研究農村發展的學者表示，這與女性婚戀價值觀的進步密切相關。在城市化進程中，農村地區的年輕女性與男性一樣，更多地進入城市尋找工作機會。城市社會讓女性的社會性別意識覺醒，她們在增長見識、開闊視野的同時也提高了自己的擇偶標準。低學歷男性在城市中從事的一般是與體力勞動相關的工作，低學歷女性則更多從事服務業，接觸人群的素質相對更高，這是女性審美標準提升的一個重要原因。

稍早前，安徽省亦著眼於幫助大學生的婚戀，將實施在皖大學生婚姻幫扶工程，辦好網絡公益相親活動，讓更多的大學畢業生留在安徽省工作。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

人口 服務 畢業 大學 結婚 就業

上一篇文章

馬來西亞召見中國大使 抗議華船隻進經濟海域

下一篇文章

華為支付試水 對撼支付寶、微信?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性
【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性
主題房一晚2800元卻不刷馬桶不洗杯？北京環球影城酒店啟動調查（有片）
主題房一晚2800元卻不刷馬桶不洗杯？北京環球影城酒店啟動調查（有片）
【教育雙減】深圳關停919間校外培訓機構 讓學生快樂過國慶假
【教育雙減】深圳關停919間校外培訓機構 讓學生快樂過國慶假
浙江麗水首現「鸚鵡熱」傳染病 7人感染1人死亡
浙江麗水首現「鸚鵡熱」傳染病 7人感染1人死亡
華為支付試水 對撼支付寶、微信?
華為支付試水 對撼支付寶、微信?
【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）
【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）