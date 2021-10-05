農村大齡男青年擇偶難 湖南湘陰出招鼓勵女青年留家鄉

人口問題成為重中之重，農村適婚青年婚戀難逐漸引發地方政府關注。湖南湘陰縣提出，從4項工作著手，解決這一問題，其中包括教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，降低農村男女青年失調的比例。

湖南湘陰：鼓勵女青年留在家鄉

據內媒報道，湖南湘陰縣政府網站公布了縣民政局就政協委員《關於重視農村大齡青年擇偶難的建議》所作答覆。首先，加強宣傳引導，做好移風易俗。包括引導群眾落實家庭和個人主體責任，自我約束、自我控制和自我管理，自覺抵制請客送禮、大操大辦等陳規陋習。逐步摒棄農村結婚的繁雜儀式和昂貴的彩禮聘金，樹立節儉的婚姻觀。同時教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，改變家鄉的面貌，努力降低農村男女青年失調的比例。

第二，簡化投靠手續，方便投靠落戶。第三，搭建相親平台，創造交流機會。最後，做好就業工作，提高收入水平。

報道指出，武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任尚重生教授表示，適婚青年難找對象的現象早已不鮮見，這種變化在農村地區更為明顯，「農村男性青年更加突出」。

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另外，廣西社科院一名研究農村發展的學者表示，這與女性婚戀價值觀的進步密切相關。在城市化進程中，農村地區的年輕女性與男性一樣，更多地進入城市尋找工作機會。城市社會讓女性的社會性別意識覺醒，她們在增長見識、開闊視野的同時也提高了自己的擇偶標準。低學歷男性在城市中從事的一般是與體力勞動相關的工作，低學歷女性則更多從事服務業，接觸人群的素質相對更高，這是女性審美標準提升的一個重要原因。

稍早前，安徽省亦著眼於幫助大學生的婚戀，將實施在皖大學生婚姻幫扶工程，辦好網絡公益相親活動，讓更多的大學畢業生留在安徽省工作。

責任編輯：尹航

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