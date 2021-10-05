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【中美貿易戰】新華社冀美改弦更張 引分析指戴琪講話有積極因素（第二版）

國情動向 18:17 2021/10/05

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美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一（4日）闡述拜登政府的對華貿易政策，提到將尋求與中方，就中美第一階段經貿協議落實情況等坦率對話，並啟動有針對性的關稅排除程序。新華社引述美國智庫的研究員表示，戴琪講話內容有積極因素。

另外，新華社發表國際時評，提到美方一方面稱無意「激化」與中國的貿易緊張局勢，一方面又無視美國單方面挑起對華貿易戰引發的惡果，無意採取補偏救弊的建設性措施。期待美方改弦更張，切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，與中方相向而行，推動中美經貿關係健康穩定發展。

18：17 新增新華國際時評內容

新華社報道，戴琪周一在美國智庫戰略與國際研究中心時表示，美方無意「激化」與中國的貿易緊張局勢。她還提出美中兩國「長久共存」的概念，尋求開闢改變美中雙邊貿易格局的新路徑。

在隨後問答環節被問及對美中經濟「脫鉤」時，戴琪說，全球兩大經濟體停止貿易並不現實。美方可能要思考的問題是，「我們尋求某種『再掛鉤』的目標是什麼」。

談「再掛鉤」而非「脫鉤」

報道引述美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員加里·赫夫鮑爾表示，戴琪講話內容有積極因素，比如談到「再掛鉤」而非「脫鉤」，美中兩國必須共存，以及為中國輸美商品給予加徵關稅豁免。一些美國商界團體，則對戴琪未明確提到取消對華加徵關稅，感到失望。

美逾30商業團體 促拜登重啟對華貿易談判減關稅

《環球時報》周二（5日）社評指出，通過戴琪的演講可以看出，美國一定程度上認識到從他們的利益出發、按照他們的思路「改造中國」是不現實，他們做不到，也對中美經濟難以脫鉤、互相誰也離不開誰有了新的認識。文章指，特朗普政府壓垮中國意志的狂妄嘗試失敗了，中國證明了自己反擊打壓的強大意志和真實韌性，「現在到了美國不得不做出一定調整的時候」。

社評表示，中國歡迎對話和談判，願為共同構建平等互利的中美貿易體係做出努力。但堅持不做原則退讓，以做好自己事情為基礎，不懼任何較量。貿易戰持續3年半多了，中國經濟非但未被削弱，反而在與美國的規模對比中又向前跨了一步，指美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題。

《華爾街日報》指出，對於戴琪的講話，中國政府一方面鬆了口氣，同時也謹慎以對。一些官員看到積極的跡象，因為她沒有直截了當指責中國沒達成第一階段協議的要求，並希望與中方官員重啟貿易談判。

據路透社，戴琪將尋求與中國副總理劉鶴在未來幾天會晤，檢討中國未能遵守第一階段貿易協議的情況，包括未足額購買美國商品。並將向北京方面施壓，要求其終止有害的產業政策。她亦不排除根據301條款啟動新的調查，這可能導致新的關稅，而這將取決於中國的行動。

戴琪將和劉鶴會談 促中國履行貿易協議

【中美貿易戰】美農業部長：拜登將就採購缺口向華施壓

責任編輯：林佩怡

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中美貿易戰 經濟 環球時報 新華社 拜登 劉鶴 貿易戰 特朗普 關稅 北京

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