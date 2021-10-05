【多地限電】保供穩價 銀保監會：保障煤企合理融資需求

內地近日多地限電，官方多部門對能源企業下達保供要求，如何保供穩價成為重點。中國銀保監會4日發布文件指出，為維護煤電行業和商品市場正常秩序，助力做好保供穩價工作，將嚴防利用銀行保險資金囤積居奇（指囤貨品）、哄抬價格的行為，保障經濟社會高質量發展。

據澎湃新聞，中國銀保監會印發《關於服務煤電行業正常生產和商品市場有序流通 保障經濟平穩運行有關事項的通知》，《通知》要求各機構部門指導銀行保險機構千方百計加大對保供穩價支持力度，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。

《通知》指出，保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求。滿足能源電力供應合理資金需求。對符合支持條件的煤電、煤炭、供暖等企業建立快速響應機制，開闢綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放，確保人民群眾溫暖過冬。尤其提到支持山西、陝西、內蒙古、新疆等煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應。支持鋼鐵、有色金屬等傳統產業改造升級。

《通知》強調，嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序。嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。嚴禁挪用各種貸款包括經營貸、消費貸投機炒作茅台酒、名貴普洱茶等高端消費品，防止資本無序擴張。嚴禁銀行保險資金違規流入股市、債市、期市，影響大宗商品價格，避免脫實向虛、空轉套利。嚴禁對符合支持條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸，防止運動式減碳和信貸「一刀切」。

《通知》還提，推動消費信貸規範健康發展、加強和改進信貸管理、做好機構排查工作和展開監管檢查幾點要求，強調打擊銀行保險資金被挪用於投機炒作、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。

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責任編輯：袁瑋婧

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