【多地限電】山西27座煤礦停產 暴雨恐加劇能源危機

內地最大煤炭生產省份山西，昨日啟動省級防汛Ⅳ級應急響應，截至昨早全省轉移逾萬人、27座煤礦停產。彭博報道形容，暴雨和洪水，令能源危機雪上加霜。

央視昨日報道，上周六（2日）起，山西大部分地區有雨，局部地區更有暴雨。截至昨早8時，長治市上黨區的降水量超100毫米，另15個縣降水量介乎50至100毫米。受降雨影響，至少3條河流漲水，27座水庫超汛限水位。

山西陸續發布地質災害、山洪災害氣象風險和暴雨等預警。同時，有關部門加強檢查巡查、轉移避險和應急準備。截至昨早8時，山西共轉移10,704名民眾，停產煤礦27座、非煤礦山99座、危化企業7家，停工在建工程231個，關閉景區74個。

山西當局表示，根據降雨情況，省防辦每2至4小時，對較強降雨的市、縣進行電話調度，及時了解掌握各地防範措施落實情況及雨情、水情、險情、災情，確保爲領導決策和應急處置及時提出意見建議。

正值內地電力緊張，上周彭博報道，中國領導層據悉已要求國有煤礦企業，在今年剩餘時間內滿負荷產煤，即使超過年度配額限制也沒問題。

中國銀保監：支持山西等地煤炭企業增加電煤供應

中國銀保監會周二（5日）發布通知，要求保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求。督促銀行保險機構全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求，積極支持煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應，確保人民群眾溫暖過冬。嚴禁利用銀行保險資金違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作，嚴禁對符合支持條件的煤電、煤炭等企業和項目違規抽貸、斷貸。

通知又提到，要指導銀行保險機構積極配合地方政府，支持山西、陝西、內蒙古、新疆等煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應。

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責任編輯：林佩怡

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