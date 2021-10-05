內地城市負債率排名出爐 85城超100%

內媒數據寶、騰訊財經聯合推出的《城市負債率排行榜》於5日（周二）出爐，排行榜顯示，地區間負債水平不均衡顯現，經濟欠發達地區負債率較高，深圳在主要城市債務率最低。受新冠疫情的影響，城市債務率普遍上升。 在排行榜上分析的86座一線、新一線、二線等城市中，85座城市2020年債務率超過100%，75座城市債務率較2019年翻倍。

據數據寶，截至2021年底，中國地方政府債務餘額25.66萬億元，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元以及國債，中國政府槓桿率57.1%（廣義負債率，債務餘額/GDP），低於國際通行的60%警戒線，風險總體可控。但最新資料顯示，中國政府負債率與去年末相比有所上升，中西部負債較重，東部沿海地區負債較輕，這種區域不均衡的風險值得警惕。

據《證券時報》》統計顯示，2009年以前，地方債務槓桿率（以下均稱為負債率）與人均GDP呈正相關關係，經濟越發達的地區，負債率越高；但2009年之後，兩者呈負相關係，經濟越落後的地區，負債率越高。

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財政債務率（政府負債/財政收入）用來衡量債務規模的大小，負債越多，還債壓力越大。按照國際標準，地方政府財政債務率（簡稱債務率）通行風險警戒線為80%-120%。文中以(地方政府債務餘額+城投債)/財政收入作為分析物件，對比以上86座城市的債務率變化，並以100%作為債務率警戒線。

上榜2020年債務率前10的城市，當年債務率均超過500%，包含4座新一線城市，分別是西安、天津、武漢及重慶，其中天津、武漢首次進入債務率前10。

貴州省的貴陽、遵義居前兩名，其中貴陽市債務率高達929%，遵義也超過800%，主要系貴州省奉行舉債—投資—發展路徑，以及城投公司數量較多，且設施專案建設較多所致；哈爾濱、宜昌、襄陽居第4、第5、第7位，其中宜昌、襄陽去年債務率是2019年的2倍多。

北京是深圳十倍

4座一線城市中，廣州2020年債務率最高，超過200%，深圳債務率最低，不到20%，但較2019年略有上升。深圳地方政府債務餘額不到1000億元，債務負擔較輕，主要系深圳市財政收入較高，接近萬億（包含中央級收入），另外深圳城市本身較小，且城市開發和基礎設施已經較為完善，不用再大規模燒錢。北京債務率超過200%，是深圳的10倍有餘。

責任編輯：袁瑋婧