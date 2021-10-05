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【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性

社會熱點 16:05 2021/10/05

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楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，據報本周將在瑞士，與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）會晤。中國外交部暫未回應。

據外電，《南華早報》報道了上述消息。報道引述消息稱，楊潔篪將於周二離開中國，會談可能安排在周三（6日）舉行。知情人士透露，「他們旨在重建溝通渠道，落實中國國家主席習近平，與美國總統拜登之間達成的共識」。

消息稱，雙方其中一項議程是商討習近平與拜登舉行峰會的可能性。習近平與拜登上月曾通話，習近平指一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，強調中美應拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

正值中美關係因台海等問題持續升溫，美國貿易代表戴琪並闡述拜登政府對華貿易政策。這次會談若然順利舉行，將是拜登政府上任以來，兩國官員再一輪面對面談話。

中美會談不只吵架 美方代表揭真正談了甚麼

【中美會談】京：開場火藥味非初衷 後面「正餐」才是重頭戲

今年3月，楊潔篪連同中國國務委員兼外交部長王毅，與沙利文及美國國務卿布林肯（Antony Blinken），在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）舉行會談。中美雙方在會上劍拔弩張，但楊潔篪會後表示，是次戰略溝通坦率、具建設性和有益，惟中美之間還存在一些重要分歧，雙方應按照不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神處理中美關係。而沙利文指出，美中就廣泛議題展開了艱難、直接的溝通，另表明美方今後會繼續與中國合作。

責任編輯：易燕丹

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