【多地限電】首次採購哈薩克煤炭 浙江省為保供開闢新煤源

浙江省電廠煤炭庫存告急，為緩解電煤緊張，首次進口哈薩克斯坦煤炭。13.6萬噸的高熱值（6000大卡）哈薩克斯坦煤4日已運抵浙江舟山橫煤炭中轉碼頭。

據《浙江日報》報道，這批13.6萬噸的哈薩克斯坦煤，是浙能集團所屬富興燃料公司採購自六橫煤炭中轉碼頭，裝載這批煤炭的MV CARO號（卡羅）船在海上跑了30天，航行8,501海里（約15,700公里）。

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富興燃料公司是浙江最大的煤炭購銷企業，浙能集團稱，今年以來，浙江省內經濟形勢良好，用煤量同比大幅增加，浙能集團電煤機組長時間處於高負荷狀態，使得電煤庫存下降。集團稱多方調研了解進口煤供應渠道，積極探索新採購模式，大膽開闢新煤源，提前鎖定哈薩克斯坦一批優質電煤資源，為當前緊缺電煤的浙江省帶來了「及時雨」。

報道稱，今年以來，浙能富興燃料公司一直拓展煤炭保供新渠道，於六七月份的迎峰度夏期間採購兩船高熱值美國煤（6000大卡），總量13萬噸，這也是該公司首次採購美國動力煤。

全省煤炭庫存量低於警戒線

日前，浙江省能源局下發《關於啟動有序用電方案的通知》，澎湃新聞採訪浙江省能源局相關負責人，該負責人表示「當前電力供需全面趨緊」，受國際大宗商品漲價影響，煤炭、天然氣等資源供應極其緊張，近期全省電廠煤炭庫存量告急，已低於警戒線。受持續高位保供用電需求，燃煤電廠一直處於滿負荷運行狀態，按技術規程急需有序停機檢修，否則將影響冬季保供。基於以上原因，決定啟動有序用電。

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責任編輯：袁瑋婧

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