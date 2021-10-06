▲ 美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出

英國海軍伊利沙伯女王號航母「巡航南海」後至今在亞太未走，近日再次出現在公眾視線，並終於透露出此行的真正玄機。到中國家門「刷存在感」相信其實只是英軍航母的次要目標，而首要目標則是在美國主導下，向日本提供固定翼艦載機航母技術。這是繼美國拜登政府夥英國向無核國家澳洲輸出核潛艇，挑戰核不擴散底線後的再次出招，今次挑戰日本「和平憲法」不得擁有進攻武器的規定，很可能同樣惹起中國等區內國家不滿。

伊利沙伯女王號航母7月底到達南海後，一直在亞太活動，9月停泊日本美軍橫須賀港，到近日再次出動。

美軍本周發佈消息，稱女王號與美軍列根號、卡爾文森號航母，聯同日本、荷蘭、加拿大、新西蘭艦艇，在日本沖繩東南方向海域演習。

值得注意的是，日本海上自衛隊伊勢號直升機母艦也參加了是次演習，與美英3艘航空母艦同框。

▲ 近至遠：列根號、女王號、伊勢號、卡爾文森號

牽制中國 美英日等6國3航母聯合訓練

中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」

這4艘航母與準航母之中，列根號不久前從中東支援美國撤出阿富汗任務回來，主力艦載機仍是F/A-18；卡爾文森號在美國完成改裝，成為了首艘正式搭載F-35C海軍隱形艦載戰鬥機部署的航母。

女王號則沒有彈射器，搭載的是短起垂降（短距起飛、垂直降落）的F-35B。F-35B在美軍序列內為海軍陸戰隊所用，航程和載彈量都不如海軍F-35C，但F-35B更適合在較小型航母上操作。

至於伊勢號，這是日本日向級直升機母艦的二號艦，滿載排水量1.9萬噸，最多可搭載18架直升機。

日向級是繼大隅級後，日本第二款直通式甲板艦艇，飛行甲板貫通艦艏至艦艉，上層建築偏於右舷一側，是為艦島。直通式甲板也是航空母艦，以及「準航母」兩棲攻擊艦的標誌。

美軍亞太唯一航母離開 反是極危險徵兆？

日向級和大隅級雖然沒法搭載固定翼艦載機，但日本第三款直通式甲板艦艇——出雲級直升機母艦的一號艦出雲號，正在接受改裝，以搭載F-35B，成為日本戰後首艘航空母艦。

▼ 點擊圖片放大

海上自衛隊周二（5日）發佈影片，顯示美國海軍陸戰隊F-35B，日前在出雲號上執行起降試驗，並表明自衛隊會繼續改裝兩艘出雲級（二號艦為加賀號），以掌握搭載F-35B的能力。

出雲級是日本自衛隊迄今最大型艦艇，滿載排水量2.7萬噸，雖不及英軍女王號一半，但其近250米艦身，僅比女王號短約30米，更只比同樣搭載F-35B美軍美利堅級兩棲攻擊艦，短約10米。

11艘航母 美軍為何都不夠用？

出雲級項目自2000年代末出爐以來，外界已認為這是為搭載F-35B度身訂造，日本有重新擁有航母野心。

日本官方為了避諱，則把所有水面艦艇都稱為「護衛艦」，意義與外界所講的2000至4000噸左右級別軍艦完全不同。

出雲級相信可至少搭載12架F-35B。早前資訊顯示，出雲號已完成部分改裝，甲板添上抗燒蝕塗層，以便操作噴氣式戰鬥機；甲板標示亦有所不同，以黃色明確標出了F-35B從艦上起飛的跑道。

▼ 點擊圖片放大

據悉，出雲號並不會像女王號一樣在艦艏設置滑躍起飛平台，而會參考美利堅級佈局，將艦艏形狀由梯形改成方形，以騰出更多空間讓戰機在左舷起飛，同時與艦島保持安全距離。

▼ 點擊圖片放大

正如向澳洲輸出核潛艇，美國才是容許日本重掌固定翼艦載機航母的關鍵，英國只是拜登政府以「多邊主義」外衣拉攏過來撐場的角色。

現在美國海軍陸戰隊協助出雲號改裝之際，英軍航母與美國海軍航母、日本直升機母艦同時現身，可謂就是向外界宣佈繼美英澳後，美國夥英國向日本提供航母技術。日方艦隊指揮官也特別點讚了英軍「最先進」航母打擊群，表示一同訓練是「極其寶貴的經驗」，「深感榮幸」。

鐳射聚焦劍指中國 拜登連北約也不顧了？

另外，有趣的是，今次演習除了美英日三國，以及此前一直派出一艘護衛艦參與英軍航母打擊群的荷蘭，其餘兩個國家加拿大及新西蘭，正是上次被排除在美英澳核潛艇圈子的「五眼聯盟」其餘兩個成員，似有向這兩個小弟補數之意。

美英澳、美英日這種拜登政府按個別議題特定需要，拉攏不同夥伴，組成臨時性質較強軍事圈子的「游擊式」敲打中國模式，看來正成為一種趨勢。

接下來，印度會否也向美國索取甚麼軍事技術，形成「美英印」圈子？法國為代表的歐盟力量，一而再被排除在美國的印太操作之外，與美國的分歧又會否愈來愈大？法國也有航母和兩棲攻擊艦啊，拜登今次開派對為何也不邀請馬克龍？

美軍要讓中國空軍恐懼？解放軍司令：雲端見！

美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁