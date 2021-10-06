  • 31°C
香港時間 : 20211006日 (三) 11:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出

國情動向 07:08 2021/10/06

分享：

美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出

英國海軍伊利沙伯女王號航母「巡航南海」後至今在亞太未走，近日再次出現在公眾視線，並終於透露出此行的真正玄機。到中國家門「刷存在感」相信其實只是英軍航母的次要目標，而首要目標則是在美國主導下，向日本提供固定翼艦載機航母技術。這是繼美國拜登政府夥英國向無核國家澳洲輸出核潛艇，挑戰核不擴散底線後的再次出招，今次挑戰日本「和平憲法」不得擁有進攻武器的規定，很可能同樣惹起中國等區內國家不滿。

伊利沙伯女王號航母7月底到達南海後，一直在亞太活動，9月停泊日本美軍橫須賀港，到近日再次出動。

美軍本周發佈消息，稱女王號與美軍列根號、卡爾文森號航母，聯同日本、荷蘭、加拿大、新西蘭艦艇，在日本沖繩東南方向海域演習。

值得注意的是，日本海上自衛隊伊勢號直升機母艦也參加了是次演習，與美英3艘航空母艦同框。

近至遠：列根號、女王號、伊勢號、卡爾文森號

牽制中國 美英日等6國3航母聯合訓練

中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」

這4艘航母與準航母之中，列根號不久前從中東支援美國撤出阿富汗任務回來，主力艦載機仍是F/A-18；卡爾文森號在美國完成改裝，成為了首艘正式搭載F-35C海軍隱形艦載戰鬥機部署的航母。

女王號則沒有彈射器，搭載的是短起垂降（短距起飛、垂直降落）的F-35B。F-35B在美軍序列內為海軍陸戰隊所用，航程和載彈量都不如海軍F-35C，但F-35B更適合在較小型航母上操作。

至於伊勢號，這是日本日向級直升機母艦的二號艦，滿載排水量1.9萬噸，最多可搭載18架直升機。

日向級是繼大隅級後，日本第二款直通式甲板艦艇，飛行甲板貫通艦艏至艦艉，上層建築偏於右舷一側，是為艦島。直通式甲板也是航空母艦，以及「準航母」兩棲攻擊艦的標誌。

美軍亞太唯一航母離開 反是極危險徵兆？

日向級和大隅級雖然沒法搭載固定翼艦載機，但日本第三款直通式甲板艦艇——出雲級直升機母艦的一號艦出雲號，正在接受改裝，以搭載F-35B，成為日本戰後首艘航空母艦。

    點擊圖片放大

海上自衛隊周二（5日）發佈影片，顯示美國海軍陸戰隊F-35B，日前在出雲號上執行起降試驗，並表明自衛隊會繼續改裝兩艘出雲級（二號艦為加賀號），以掌握搭載F-35B的能力。

出雲級是日本自衛隊迄今最大型艦艇，滿載排水量2.7萬噸，雖不及英軍女王號一半，但其近250米艦身，僅比女王號短約30米，更只比同樣搭載F-35B美軍美利堅級兩棲攻擊艦，短約10米。

11艘航母 美軍為何都不夠用？

出雲級項目自2000年代末出爐以來，外界已認為這是為搭載F-35B度身訂造，日本有重新擁有航母野心。

日本官方為了避諱，則把所有水面艦艇都稱為「護衛艦」，意義與外界所講的2000至4000噸左右級別軍艦完全不同。

出雲級相信可至少搭載12架F-35B。早前資訊顯示，出雲號已完成部分改裝，甲板添上抗燒蝕塗層，以便操作噴氣式戰鬥機；甲板標示亦有所不同，以黃色明確標出了F-35B從艦上起飛的跑道。

    點擊圖片放大

據悉，出雲號並不會像女王號一樣在艦艏設置滑躍起飛平台，而會參考美利堅級佈局，將艦艏形狀由梯形改成方形，以騰出更多空間讓戰機在左舷起飛，同時與艦島保持安全距離。

    點擊圖片放大

正如向澳洲輸出核潛艇，美國才是容許日本重掌固定翼艦載機航母的關鍵，英國只是拜登政府以「多邊主義」外衣拉攏過來撐場的角色。

現在美國海軍陸戰隊協助出雲號改裝之際，英軍航母與美國海軍航母、日本直升機母艦同時現身，可謂就是向外界宣佈繼美英澳後，美國夥英國向日本提供航母技術。日方艦隊指揮官也特別點讚了英軍「最先進」航母打擊群，表示一同訓練是「極其寶貴的經驗」，「深感榮幸」。

鐳射聚焦劍指中國 拜登連北約也不顧了？

另外，有趣的是，今次演習除了美英日三國，以及此前一直派出一艘護衛艦參與英軍航母打擊群的荷蘭，其餘兩個國家加拿大及新西蘭，正是上次被排除在美英澳核潛艇圈子的「五眼聯盟」其餘兩個成員，似有向這兩個小弟補數之意。

美英澳、美英日這種拜登政府按個別議題特定需要，拉攏不同夥伴，組成臨時性質較強軍事圈子的「游擊式」敲打中國模式，看來正成為一種趨勢。

接下來，印度會否也向美國索取甚麼軍事技術，形成「美英印」圈子？法國為代表的歐盟力量，一而再被排除在美國的印太操作之外，與美國的分歧又會否愈來愈大？法國也有航母和兩棲攻擊艦啊，拜登今次開派對為何也不邀請馬克龍？

美軍要讓中國空軍恐懼？解放軍司令：雲端見！

美英澳聯盟得罪人多 中國專家解讀這樣應對

拜登袖手阿富汗公關災難 他為何不怕歐洲「脫美投華」？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

撰文 : 連兆鋒

相關文章

【珠海航展】中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」
2021/09/30
【珠海航展】中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
2021/08/30
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
外媒：英航母離開南海時被多艘中國核潛艇跟蹤
2021/08/09
外媒：英航母離開南海時被多艘中國核潛艇跟蹤
美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？
2021/08/16
美英歐軍艦「踢館」南海 能改變地區形勢嗎？
解放軍075兩棲攻擊「海南艦」探秘 15層樓高比肩航母（多圖，有片）
2021/06/22
解放軍075兩棲攻擊「海南艦」探秘 15層樓高比肩航母（多圖，有片）

你可能感興趣

【珠海航展】中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」
12:02 2021/09/30
【珠海航展】中國航母隱形戰機來了!?「今年就能看到下代艦載機」
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
13:42 2021/08/30
解放軍003航母新照片曝光 彈射器原來這樣安裝（多圖）
外媒：英航母離開南海時被多艘中國核潛艇跟蹤
13:04 2021/08/09
外媒：英航母離開南海時被多艘中國核潛艇跟蹤
地緣政治 外交 軍事 軍備 中美關係 中日關係 中國 美國 英國 日本

上一篇文章

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

下一篇文章

【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】新華社冀美改弦更張 引分析指戴琪講話有積極因素（第二版）
【中美貿易戰】新華社冀美改弦更張 引分析指戴琪講話有積極因素（第二版）
【中美貿易戰】美農業部長：拜登將就採購缺口向華施壓
【中美貿易戰】美農業部長：拜登將就採購缺口向華施壓
【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀（第二版）
【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀（第二版）
美促北京停止對台施壓 華春瑩：輪不到美國說三道四
美促北京停止對台施壓 華春瑩：輪不到美國說三道四
【多地限電】山西27座煤礦停產 暴雨恐加劇能源危機
【多地限電】山西27座煤礦停產 暴雨恐加劇能源危機
中美聯合國交鋒 中方：美國炮製世紀謊言
中美聯合國交鋒 中方：美國炮製世紀謊言