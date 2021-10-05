【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀（第二版）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一（4日）闡述拜登政府的對華貿易政策，除了繼續抨擊中國的貿易政策，當中也提到希望與中方對話、批准將某些中國產品排除懲罰性關稅，並提出新的說法「持久共存（Durable coexistence）」及「再掛鉤（recoupling）」一詞，被認為釋出積極訊號。

然而，外電分析，戴琪的講話「留下了揮之不去的擔憂」，所指的是她不排除啟動新調查，這或導致新關稅。

＊19：28 更多專家評論「再掛鉤」講法

批評中國貿易政策 也尋求對話

戴琪在華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心演講時批評，長期以來，中國不遵守全球貿易規範，損及美國和世界其他國家的繁榮。她將尋求與北京進行新的談判，因北京未能履行第一階段貿易協議承諾。她並將重啟一項針對性程序，批准將某些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外。戴琪也表示，將放棄特朗普的第二階段協議磋商，該協議尋決解決大規模國內產業補貼等問題。

戴琪明言，拜登政府並不尋求激化與中國的貿易緊張局勢，並說「持久的共存需要對我們行動的巨大後果負責和尊重。 我致力於通過這一雙邊進程中的許多挑戰，以取得有意義的結果」。

當被問及與中國脫鉤的問題時，戴琪表示，全球最大的兩個經濟體停止彼此貿易是不現實。「我認為問題可能在於，我們在『再掛鉤』中尋求達成什麼目標。」

中國官方尚未評論戴琪的言論，但官媒新華社引述美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員加里·赫夫鮑爾指，戴琪講話內容有積極因素，比如談到「再掛鉤」而非「脫鉤」，美中兩國必須共存，以及為中國輸美商品給予加徵關稅豁免。

京學者：基調較特朗普政府溫和

中通社引述北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇表示，從戴琪講話來看，拜登政府目前透露出的總體對華經貿政策基調，比特朗普政府更溫和、平衡、積極。而所謂的「重新掛鉤」，表明既不脫鉤，也非維持現狀，而是在新的規則基礎之上，發展出更為平衡的中美經貿關係。這也反映出中美經貿關係的重要性、中美經濟高度相互依賴，同時兼顧到美國國內不同利益團體對中美經貿的不同期望。

王勇相信，中美未來經貿關係仍可在互利基礎上前行，但兩國嚴重分歧也難以消除，包括中國產業政策發展模式等方面，美國亦以所謂國家安全理由打壓中國高科技產業。他說，中美也可能繼續展開談判，但拜登政府沒意延續「第一階段」「第二階段」的叫法，雙方或會開闢新領域，就兩國棘手問題談判，在共同利益基礎上達成妥協。

美國貿易團體也歡迎戴琪的言論。據美國之音，美中貿易全國委員會對戴琪的講話表示謹慎歡迎，讚揚她願意與她的中國同行就這些和其他貿易問題進行討論，以及她的整體務實精神。

【中美貿易戰】新華社引分析：戴琪講話內容有積極因素

習近平提推動全球復蘇4意見：要融合不要脫鉤

美商界不滿缺路線圖

不過，美國商家也不滿拜登政府對結束徵收關稅、與華談判缺乏明確路線圖。美中貿易全國委員會擔心，可能會有更多301條款行動，又指關稅豁免方面缺乏明確性。美國成衣及鞋業協會也對拜登政府將延續對華商品關稅表示失望。全美零售商聯合會高級副總裁David French表示，拜登對華貿易戰略乏善可陳，並將進一步對美國經濟和零售供應鏈造成不必要的損害。

值得注意，戴琪也提到，不排除根據301條款啟動新的調查，這可能導致新的關稅，而這將取決於中國的行動。她又稱，最重要的是全力捍衛美國的經濟利益，在制定一條改變美中貿易動態軌跡的新路線時，準備動用所有工具，探索新工具的開發，包括通過與其他經濟體和國家合作。

路透引述雪城大學貿易經濟學家Mary Lovely說，重新與中國接觸是件好事，但戴琪的整個計劃似乎是，「我將進行一次對話」。美國企業研究所（AEI）中國研究學者史劍道（Derek Scissors）也稱，她的講話沒有給出新的目標或新的工具。

戴琪將和劉鶴會談 促中國履行貿易協議

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁