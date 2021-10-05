主題房一晚2800元卻不刷馬桶不洗杯？北京環球影城酒店啟動調查（有片）

北京環球影城上月開幕廣受歡迎，不少遊客都會住進度假區兩間酒店，惟有博主揭露，其中一間酒店的房間清潔未做好，發現「馬桶不刷、枕頭套不換、水杯不洗」等3大問題。環球影城官方回應，已啟動內部調查，將根據調查結果採取進一步措施。

內地博主「濾鏡粉碎機」發布影片，指自己在9月底非周末時間入住環球影城大酒店2800元（人民幣，下同）一晚的功夫熊貓主題房間。在入住當天，博主在酒店的床上用品、衛浴設施、水杯等上面，蓋了隱形的螢光標記，而這些標記可以輕鬆被水擦掉。

然而，次日博主退房並換人入住同一間房，檢查發現房內3個枕頭的枕頭套、6個水杯都有完整的螢光標記，即酒店根本沒有換過；而3件浴袍、3條浴巾、3條毛巾，只是更換了一條。至於座廁，只有馬桶圈有抹過，馬桶蓋內側沒有清潔。博主直言這樣收費2800元一晚，令人很生氣。

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「極目新聞」報道，昨晚北京環球度假區賓客服務熱線的工作人員表示，環球影城大酒店是按五星級標準建設，安全和衛生條件可以得到保障。對於上述影片，工作人員表示自己沒有關注到，不便回應。

到了今天，環球影城官方表示，對於影片中反映的情況非常重視，「這與我們一貫的衛生標準不一致，我們已立即啟動內部調查，並將根據調查結果採取進一步措施」。

內地網民反應：

剛開業就這樣，膽子大素質差！ 這種都屬於酒店業的常態了吧，感覺道歉完還是一如既往，不會改的 床頭的那個棚子也太像鬼片裡新娘的紅轎子了，還有紅燈也好詭異 衛生部門如果多來幾次這樣的暗查，查到重罰，早就不敢了

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責任編輯：林佩怡