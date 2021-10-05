浙江麗水首現「鸚鵡熱」傳染病 7人感染1人死亡

浙江麗水市首次出現「鸚鵡熱」傳染病，7人先後發燒、全身乏力等，1人救治無效死亡。

據麗水疾病防控微信公眾號消息，9月上旬開始，當地醫院先後收治例7例畏寒、發熱、全身乏力症狀病例，患者表現為劇烈頭痛、全身肌肉疼痛，之後出現咳嗽、咳痰、呼吸困難、發紺、煩躁、重症肺炎等情況，病程長，病情重，其中1例救治無效死亡。經實驗室檢測宏基因檢測，確診鸚鵡熱病例6例，臨床診斷1例。

據了解，鸚鵡熱是鸚鵡熱衣原體所引起，原是鳥類的特種傳染病，可傳播給人類。患者透過吸入塵埃中的衣原體、接觸帶菌鳥及其污染的分泌、排泄物等而感染。由於最初發現本病多為玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。而據本港衛生防護中心網站，此病通常不能透過人傳人方式傳播。

患者症狀包括發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛等，部分病例會有鼻出血或斑疹。病情嚴重的患者，會出現呼吸困難、昏迷，少數情況會併發為心肌炎等。

麗水疾病防控方面表示，預防本病主要是勿與病鳥接觸，而進口的鳥類亦應檢疫。同時，嚴格養禽和鳥類貿易集市以及運輸過程的檢疫制度。

責任編輯：林佩怡

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