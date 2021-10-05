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【教育雙減】深圳關停919間校外培訓機構 讓學生快樂過國慶假

社會熱點 19:34 2021/10/05

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深圳關停919間校外培訓機構 讓學生快樂過國慶假

內地教育「雙減」政策正式落地，校外培訓機構夾縫求生，更甚有教培團體以「家政服務」為名，營運授課。今年十一國慶黃金周，是「雙減」後的首個長假。廣東省深圳市聯合多個部門，對校外培訓機構持續開展執法檢查行動。截至上周五（1日），共檢查5,056家校外培訓機構，責令限期整改307家，依法關停919家。

據深圳教育局微信公眾號消息，深圳在9月中旬至10月中旬，開展「全市減輕義務教育階段學生校外培訓負擔聯合執法檢查行動」。

【雙減政策】涉違規補課 成都名校逾百教師被重罰

【雙減政策】數學研習營變身「紅色教育」營 內地補習轉入地下

深圳市教育行政部門聯同市場監管、城管和綜合執法、衞健、公安、消防救援等部門，組成聯合執法組，檢查校外培訓機構是否在國慶期間，違規開展學科類校外培訓，從而保障中小學生休息的權利，讓孩子可以度過充實且快樂的假期。

執法檢查組堅決查處違規開展中小學生學科類培訓行為，嚴厲打擊學科類培訓轉入「地下」或以「家政服務」、「眾籌私教」等名義，進行「一對一」、「一對多」等隱形變異培訓；另嚴肅查處培訓機構違規收費、虛假宣傳、價格欺詐等問題。

此外，相關部門亦持續進行網上線下明查暗訪，並歡迎市民對違規開展學科類校外培訓的行為，進行監督舉報，做到「發現一宗、查處一宗」，杜絕違規違法行為。

責任編輯：易燕丹

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