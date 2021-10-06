拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

台海局勢升溫之際，美國總統拜登周二（5日）表示，已與中國國家主席習近平就台灣問題通話，他們同意遵守有關台灣的協議。但拜登並未指出二人通話的時間。目前也無法確定拜登所指是什麼協議。

拜登：除協議之外 習不應該做其他事

拜登首度公開回應近日解放軍派出多架軍機飛近台灣，指曾與習近平就台灣問題進行交談，雙方同意遵守台灣協議。

拜登說，「我們清楚表明，除了遵守協議之外，我認為他（習近平）不應該做其他的事情。」

目前無法確定拜登說的台灣協議指的是什麼，但路透社指出，可能是一個中國原則及《台灣關係法》。台媒中央社則認為，也可能是北京當年為了推動美國建交而提出的和平解決台海兩岸分歧的承諾。

另外，中方今天證實，根據中美元首9月10日通電話達成的共識，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將同美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方將就中美關係及有關問題交換意見。有消息指雙方將商討舉行「習拜會」的可能性。

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美國國務院近日連續兩度公開敦促北京停止施壓台灣。國務院先是在3日發出聲明敦促北京勿施壓台灣，發言人普賴斯（Ned Price）4日在媒體電話簡報會中再次表示，美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。

普萊斯接著說，美國「非常關切」中國在台灣周遭軍事挑釁活動，這些作為破壞穩定，導致可能誤判的風險，也削弱區域和平與穩定。他並重申美國對台承諾「堅若磐石」，這有助維繫台灣海峽與區域和平及穩定。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在媒體簡報會上被問及解放軍機擾台，她批評中國破壞區域和平與穩定。

中國外交部則表示，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方應糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，以實際行動維護而不是破壞台海和平穩定。

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責任編輯：尹航

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