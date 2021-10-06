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【中美角力】楊潔篪抵瑞士 將晤美國安顧問沙利文

國情動向 10:42 2021/10/06

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中美證實，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，將與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在瑞士蘇黎世會晤。

報道指出，二人會在當地時間周三（6日）會面。中國代表團亦已抵達蘇黎世。中國外交部發言人華春瑩表示，根據中美元首上月通電話達成的共識，經中美雙方商定今次會面，雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

這次是楊潔篪及沙利文，繼今年3月在阿拉斯加激烈交鋒後的首次面對面會晤。白宮聲明指，此次會晤是總統拜登與中國國家主席習近平通話的後續行動，將繼續尋求負責任地管理美國和中國之間的競爭。

楊潔篪（左）及沙利文（右）將在瑞士蘇黎世會晤。

傳習不親赴意大利G20峰會

這次會面，正值中美在貿易、台灣等問題上關係緊張。拜登周二（5日）表示，他與習近平談過台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」。另外，美國貿易代表戴琪在巴黎參加經濟合作與發展組織(OECD)會議時表示，她希望很快與中國對口官員討論。

路透報道，《南華早報》引述熟悉蘇黎世會晤安排的官員稱，會面目的是「重建溝通渠道，落實習近平與拜登達成的共識」。另外，有指雙方將談及習近平和拜登舉行面對面峰會的可能性。而月底在意大利舉行二十國集團（G20）峰會，一直被外界視為是一次會晤機會。惟彭博引述知情人士透露，中國外交官已通知G20官員，習近平目前不打算親自赴意大利出席本月峰會。

另外，路透引述分析人士說，美中兩國高級官員加強溝通，可能會使兩國關係在某些方面取得進展，例如允許更多的記者返回對方國家，並重新開放已關閉的休斯敦和成都領事館。

據白宮表示，沙利文還將訪問布魯塞爾，與北約和歐盟官員會晤，並將訪問巴黎，向歐洲盟友和合作夥伴介紹其與楊潔篪會晤的情況。

【中美角力】楊潔篪據報將晤美國安顧問沙利文 商習拜會可能性

【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀

責任編輯：林佩怡

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