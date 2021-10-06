英美加日澳紐艦艇將在南海航行 制衡中國？

南海緊張局勢恐升溫，英國國防部周二（5日）表示，海軍「伊利沙伯女王號」航母打擊群，未來兩周將聯同美國、日本、澳洲、加拿大及新西蘭的艦艇，在南海航行。

英國航母近日動作頻頻，上周末與美軍兩艘航母及日本海上自衛隊、荷蘭、加拿大、新西蘭艦艇，在沖繩西南海域聯合訓練。而據北京智庫「南海戰略態勢感知」微博，周二上午哨兵衛星在南海黃岩島東北海域，發現英美航母。

中國國防部曾表示，中方尊重各國艦船依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷「存在感」。中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對。

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英國「向印太傾斜」

英國國防部指出，航母打擊群自5月底從英國出發以來，在橫跨黑海至菲律賓海的水域執行一系列海空任務，並與汶萊、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、南韓、泰國及越南等印太區域夥伴操演，具體展現英國「向印太傾斜」（Indo-Pacific tilt）的政策方針。而英軍驅逐艦也將參加與澳洲、馬來西、新加坡及新西蘭的聯合演習，紀念五國防禦安排50周年。

至於「伊利沙伯女王號」航母編隊，在今年秋季稍後時間，將訪問印度進行聯合海上演習。

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，英國致力加強與印太區域的連結；「伊利沙伯女王號」打擊群的行動部署展現英國深化與印太區域經濟、外交及安全夥伴關係的意願。透過訪問和共同操演，英國與區域夥伴正在捍衛共同利益、支持區域穩定並推展新的貿易機會。

責任編輯：林佩怡

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