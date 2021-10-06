官媒：國產品牌迎難得機遇期 有品牌銷售額四年增長約17倍

內地經濟日報今日（6日）在頭版刊發署名金觀平的評論文章指出，中國消費者變得更傾向本土品牌，國產品牌正迎來難得的機遇期。此外，據阿里研究院發佈的《2021中國消費品牌發展報告》顯示，2020年，中國國產代表性品牌銷售額是2016年的17.9倍。

文章寫道，阿迪達斯（adidas）二季度財報顯示，中國市場營業收入同比下降16%。公司CEO斯珀·羅斯稱，中國消費者已經變了，他們更傾向本土品牌。同時，中國國產品牌安踏的市值遠超阿迪達斯，成為全球第二大體育品牌。

文章分析國產品牌越來越受青睞的原因說，大的背景是，中國經濟在走過量的擴張後，下一步是質的提升，多年來製造業大國為全球代工的積淀，使中國企業具備打造品牌的實力，廣闊的中國市場也需要屬於國人自己的品牌。

國產品牌仍任重而道遠

文章進一步從供給端、需求端以及現實條件分析指出，中國有全球最完備的供應鏈體系，市場規模和潛力巨大，還有全球最大的資訊通信網路，令人驚詫的物流配送速度，將逐步過渡到以國內需求為主的模式，同時消費升級加快，本土文化自信和消費者意識開始覺醒，人們不再盲目崇拜他國。

2020年世界品牌500強中，中國有43個品牌上榜，美國則有204個品牌上榜，文章指出，中國品牌建設依然滯後，品牌數量雖多，但市場認可度低、品牌附加值低和競爭力弱等問題依然存在。

內地汽車「芯荒」下怪狀：國產貨貼進口標 價格便宜四分三

【618購物節】淘寶直播1.5小時帶貨20億 國貨品牌領風騷

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁