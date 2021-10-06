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曾因人權問題關係遇冷 歐盟召開峰會聚焦對華新戰略 

國情動向 11:58 2021/10/06

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自3月份就人權問題與北京相互實施制裁之後，歐盟27國領導人周二（5日）在斯洛文尼亞舉行的非正式峰會上開始謀劃一個新的對華和對美的戰略。歐洲理事會主席米歇爾表示，在應對中國崛起和外交政策等問題時，歐盟須展示集體智慧。

歐盟強調團結以應對中國崛起等問題

綜合媒體報道，在這場峰會上，中歐緊張關係及不斷上漲的能源價格都在議程之上。

領導人們還討論了如何制定一個更強有力的歐洲外交政策。此前，美國沒有聽取歐洲提出的延後從阿富汗撤軍的請求。美國還與澳洲和英國建立了一個新的安全伙伴關係，以對抗中國，但法國卻因此失去了與澳洲的潛艇合同。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周二表示，他希望在10月底的G20峰會上與美國總統拜登見面時彌補裂痕，並表示他希望法國與美國這對長期盟友能再次真誠合作。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐盟領導人在考慮應對中國崛起、阿富汗危機和歐洲內部問題的策略時，需展示「集體智慧」。米歇爾說，「我們的團結是非常強大的資產，多邊方式是歐盟的DNA」。

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在對華立場上，最後一次參加峰會的德國總理默克爾（Angela Merkel），主張與北京維繫密切關係。但在人權問題之下，德國希望簽訂的中歐投資協定遭無限期擱置。

歐盟今年3月針對新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構實施反制。歐洲議會5月20日表決將中歐投資協定凍結，直到中國取消對歐盟政治人物的制裁為止。

責任編輯：尹航

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G20 歐洲 馬克龍 默克爾 拜登 人權 外交 歐洲理事會 米歇爾 制裁

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