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【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）

社會熱點 12:07 2021/10/06

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泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出

今年國慶假期，內地出遊旅客激增。位於山東泰安的泰山，更吸引不少人夜遊登山觀日出。有網民近日發文稱，因泰山山頂半夜突然降溫，大量遊客只得躲進廁所取暖，引發廣泛關注。泰山工作人員隨後表示，遊客在廁所避寒是近幾日泰山降溫導致，且遇連日降雨天氣，無法保證能看到日出。

據《極目新聞》消息，有網民發布影片稱，上周日（3日）凌晨兩點，大量遊客夜爬泰山等待看日出，但由於氣溫驟降，只得擠在廁所取暖，「男女洗手間都擠滿了人。」

影片發布後，有網民詢問為何不去酒店住宿，而選擇露宿廁所，他回應稱因為酒店太貴。

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據了解，泰山山頂目前有11間不同檔次的酒店，價格從95元（人民幣，下同）到1,312元不等。但由於客流量大，大多數酒店房間所剩無幾。

其中一間酒店的工作人員表示，該酒店到泰山頂只需要步行20分鐘，除提供普通房間外，還有按床位出租的多人間，混住床位100元一天，「不過床位在國慶高峰期比較緊俏，遊客需要提前預定。」

其實早在今年清明假期時，泰山就因遊客在廁所過夜，受到廣泛關注。當時，泰山景區發布說明稱，泰山由於對山頂區域始終實施最嚴格的規劃建設管控，因此賓館飯店等建築物較少。山頂共有400間房間、998個床位。每逢節假日等旅遊高峰期，遊客只有提前數天預訂才能訂上房間。

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今年國慶假期，泰山遊客激增，10月1日當天，泰山景區擠滿夜晚登山看日出的遊客。據泰山風景區通告，景區已在1日和2日傍晚，連續兩天停售夜間時段門票；並提醒遊客，山頂氣溫較低、晝夜溫差大，計劃夜間登山的遊客務必提前預訂房間、帶足禦寒衣物，優先推薦白天進山遊覽。

有泰山工作人員表示，遊客可以通過網絡預約夜間門票和酒店，但近期遊客較多，如想住在山頂附近則需要提前預定酒店。對於遊客在廁所避寒，工作人員稱，可能是由於近幾日泰山降溫所導致，而且近幾日泰山正在下雨，遊客是否能看到日出，景區也無法保證。

責任編輯：易燕丹

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