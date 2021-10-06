四川地震局鬧烏龍 誤發瀘州8.1級地震預警

網傳四川瀘州發生8.1級地震，昨晚9時左右，有網友曬出自己在家中收到的地震預警資訊。隨後，中國地震台迅速發文闢謠，收到部分四川網友回饋的資訊，經核實，四川瀘州未發生3.0級以上地震。

昨晚約10時半，四川省地震局官方微博發出更正公告並致歉稱，此地震預警資訊為自動處理系統技術故障誤報。公告表示：經核實，2021年10月05日21時09分22秒在四川瀘州市納溪區上馬鎮附近（北緯28.52度、東經105.30度）發生8.1級地震，震源深度5公里。此地震預警資訊為自動處理系統技術故障誤報，四川瀘州未發生3.0級以上的地震，給您帶來不便，深表歉意。

據了解，地震預警是預警網絡的台站接受到了地震波等信號後，緊急對外發佈的預警。如果存在觀測環境干擾、較弱小的地震但局地集中於觀測台站（因為地質構造原因等）的地震波，可能導致預警震級嚴重失真。

▲ 四川地震局官微

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責任編輯：李冰琪

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