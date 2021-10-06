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內地能耗雙控 官媒再釋放遏制「兩高」信號

國情動向 13:09 2021/10/06

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投行瑞銀日前發佈研究報告指出，預計中國將要微調措施，包括暫時放寬能耗「雙控」力度，以避免急劇的能源和電力緊縮。今日（6日）內地《經濟日報》全版再發文重申堅決遏制「兩高」項目盲目發展，並指近期中央層面不斷釋放信號，強調堅決遏制「兩高」項目盲目發展，正成為當前節能和碳達峰、碳中和工作的當務之急和重中之重。

文中再提國家發改委上月印發的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，同日生態環境部網站同日發布的《重點區域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案(徵求意見稿)》也提到，以石化、化工、煤化工、焦化、鋼鐵、建材、有色、煤電等行業為重點，全面梳理排查擬建、在建和存量「兩高」項目，對「兩高」項目實行清單管理，進行分類處置、動態監控。

【碳中和】限電不只因「能耗雙控」？煤價勁升致電廠「躺平」

【碳中和】「能耗雙控」新政傳12省限電   內媒說有些上市公司已停產

要求從政治高度理解任務

文章指，近期，中央層面不斷釋放遏制「兩高」項目盲目發展信號。不久前舉行的堅決遏制「兩高」項目盲目發展電視電話會議要求，要從講政治的高度認識和理解這項重大任務，對「國之大者」做到心中有數，完整準確全面貫徹新發展理念，把堅決遏制「兩高」項目盲目發展工作抓實抓好抓出成效。 　　

按照《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，對新增能耗5萬噸標準煤及以上的「兩高」項目，國家發改委會同有關部門對照能效水平、環保要求、產業政策、相關規劃等要求加強窗口指導；該方案還提出，對新增能耗5萬噸標準煤以下的“兩高”項目，各地區根據能耗雙控目標任務加強管理，嚴格把關。對不符合要求的“兩高”項目，要嚴把節能審查、環評審批等准入關，金融機構不得提供信貸支持。 　　

早前國家發改委新聞發言人孟瑋還表示，除了完善和強化能耗“雙控”制度，還將製定出台三年工作方案，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。當前，正在開展的第二輪第四批中央生態環境保護督察，繼續將嚴格控制“兩高”項目盲目上馬作為督察重點。

責任編輯：袁瑋婧

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