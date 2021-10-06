中國樓市降溫之際 廣州等地據報下調房貸利率

內地樓市降溫之際，有傳媒報道，近期廣州等地的銀行房貸利率，出現下調或鬆動跡象。分析認為，房貸調控最嚴的城市開始下調房貸利率，說明各地在有意解決調控對剛需的影響，但在「房住不炒」下，預計房貸利率未來仍以維穩為主。

《每日經濟新聞》報道，樓市傳統銷售旺季「金九」失色，原因除了各地限購、限售等樓市調控不斷加碼，房貸利率上行、銀行額度不足、放款周期變長等也是重要因素，部分城市有銀行甚至停貸，雖抑制投機，但剛需群體也受影響。

克而瑞數據顯示，今年9月全國首套房貸款平均利率為5.46%，較去年底上升23基點；二套房貸款平均利率為5.83%，較去年年上升29個基點。

9月樓價轉跌 廣州有銀行房貸利率降40基點

但近期部分地區銀行房貸利率出現鬆動。無憂找房數據顯示，9月廣州當地的農業銀行、中國銀行、招商銀行、光大銀行、廣州銀行的房貸利率均有所下調，其中光大銀行首套房貸利率降幅達40基點，至5.6%；佛山當地的建設銀行和農業銀行也下調房貸利率，農業銀行的首套房和二套房貸利率均下調20基點，分別為6%及6.2%。

值得注意，廣州早前曾多次調高房貸利率，首套和二套分別為5.85%和6.05%及以上。佛山的首套和二套房貸利率最高更達到7%。

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有廣州房地產中介表示，現在房貸利率較前兩月降了，四大行房貸利率約5.8%，部分銀行甚至可以做到5.5%。如果買樓資金8成是自有且流水沒問題，通常1、2個月就可以批下來。

報道引述農業銀行廣州分行個人金融部的工作人員稱，房貸利率受市場供求關係影響大，每間銀行會根據內部情況及市場形勢來調整房貸利率。在去年疫情較嚴重時，該行就下調房貸利率；今年上半年廣州市場成交火熱，就取消優惠幅度。而國家統計局數據顯示，廣州新樓價格從去年5月開始上漲，到今年7月按月升幅收窄至0.2%，8月則按月跌0.1%。

至於佛山，當地一名房產中介表示，據其掌握的信息，現在佛山絕大多數銀行的房貸利率並無下調，但有銀行內部消息稱，部分銀行房貸利率將於下月下調。

除了廣州、佛山，一名湖南益陽的業主表示，從上月起所在地銀行的房貸利率下降，之前他的月供約6288元（人民幣，下同），現已降至6210元，每月節省78元。

對於部分地區房貸利率下調，有城市商業銀行的業務經理表示，房貸利率都是參考統一的LPR，不同城市政策或有區別，目前全國沒有針對貸款利率有大範圍調整。而深圳銀行界人士也稱，深圳對房貸管得還是很嚴，支行放貸額度仍很有限，亦暫未接到下調房貸利率的通知。

融360大數據研究院分析師李萬斌表示，監管部門對短期內下調5年期LPR偏謹慎，即使房貸利率繼續下降，大概率比較平緩。

人行上月提維護房地產市場健康發展

值得一提的是， 中國人民銀行上月連續召開兩場重要會議，均提及維護房地產市場健康發展，被市場解讀為利好。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，每個城市的房貸利率政策都有區別，不好一概而論，但房貸利率的上漲和下跌很大程度與市場需求掛鉤。市場人士普遍認為，房貸利率未來以維穩為主，短期來看，之前受調控影響較大的城市房貸利率或降，以削弱因房貸利率上漲為剛需買家帶來的影響。

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責任編輯：林佩怡

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