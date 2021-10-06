【多地限電】傳中國放行保稅倉內澳洲煤炭 緩解缺電危機

▲ 傳中國放行保稅倉內澳洲煤炭 緩解缺電危機

內地缺電情況備受關注之際，外電報道，中國在非正式禁止進口澳洲煤炭近1年後，正釋出滯留在保稅倉庫內的澳洲煤炭，以應對國內因缺煤而限電的影響。中國發改委暫未回應。

路透社引述知情貿易商稱，估計有100萬噸澳洲煤炭，滯留在中國沿海的保稅倉庫，達數月之久。自去年10月中國非正式禁止澳洲煤炭進口後，一直未能清關，其中有部分從上月底開始釋出。另一名貿易商則指，本周將開始釋出保稅煤。

一名駐北京貿易商表示，如果不恢復澳洲煤炭進口，供應短缺至少會持續到第四季度，甚或延續至明年2、3月供暖季節結束之後。

分析認為，鑑於100萬噸煤炭僅相當於中國一天的進口量，因此保稅煤釋出對於緩和中國的迫切需求如杯水車薪。

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此外，有英國傳媒報道，數艘因禁令而滯留在中國港外的澳洲貨船，上月終於靠港。據觀察，船隻吃水深度有改變，顯示船上煤炭已卸貨，估計應有45萬噸。

中國為全球最大煤炭消費國，由於製造業、工業及家庭的用電需求強勁，將煤炭價格推升至紀錄高位，引發中國多地限電。

日前，國鐵集團已要求各地採取有力措施，與地方政府經濟運行部門建立日溝通機制，向存煤量不足7日的電廠提供運力。

同時，加大對東北地區的電煤裝車力度，優先滿足內蒙古中部到東北地區的電煤直達運輸需求，並保障進口煤運輸快捷暢通。目前，全國363家鐵路直供電廠，存煤量平均保持在14.4日。

責任編輯：易燕丹

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