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【中國樓市】二手樓價跌 安徽安慶：堅決打擊低價甩賣

經濟脈搏 14:10 2021/10/06

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內地樓市降溫下，多地出台「限跌令」之外，還有地方明言要打擊「低價甩賣」。

近月二手樓價下跌的安徽安慶，市政府昨日召開全市房地產調控工作專題會議，市長張君毅要求要高度重視房地產項目風險防控，堅決打擊低價甩賣等。

據安慶市政府網站，張君毅指出，房地產項目不僅關乎經濟發展，更涉及民生福祉和社會穩定，各部門穩定市場預期，完善長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。

淨化市場環境有效震懾 維護買家權益

他要求，高度重視房地產項目風險防控，加強新出讓土地、新批准房地產項目的開發管理，嚴格商品房預售管理，實施房地產金融審慎管理制度，建立健全房地產市場監測預警機制。

同時，深入開展房地產市場秩序整治，健全聯合監管工作機制，堅決打擊違規銷售、虛假宣傳、價格欺詐、哄抬房價、低價甩賣、違規開展房地產金融業務等行為，淨化市場環境，形成有效震懾，切實維護購房人合法權益。

據國家統計局，8月安慶新建商品住宅價格指數，按月、按年計均持平，而二手樓價指數則按月及按年分別跌0.3%、2.8%，按年跌幅更在70大中城市中排第三。

安慶市委書記張祥安8月曾主持召開市房地產企業家座談會，強調堅持「房住不炒」的政策定位，政策該到位的要到位、該借鑒的要藉鑑、該創新的要創新，同時大力整治監管漏洞短板，防止炒房投機行為。要促進房地產市場平穩健康發展，堅持穩地價、穩房價、穩預期，堅持房地產價格與地區經濟發展水平、老百姓收入水平相適應，理性分析市場、合理引導預期，堅決杜絕房地產市場「大起大落」。

内地多地出台「限跌令」 浙江湖州稱「房企明顯低於市場價賣樓是風險」

中國樓市降溫之際 廣州等地據報下調房貸利率

責任編輯：林佩怡

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