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南韓學者指中國盜版《魷魚遊戲》周邊猖獗 吳京也捲入風波？（多圖）

社會熱點 15:10 2021/10/06

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韓劇《魷魚遊戲》在中港等地引發討論熱潮。在淘寶上，包括服裝、面具等大批關於劇集的周邊產品熱賣，惟有韓國學者批評中國的盜版問題仍未解決。此外，因出演電影《戰狼》而知名度大增的內地演員吳京，因與《魷魚遊戲》中類似的服裝而被指抄襲。

《魷魚遊戲》同款運動服在淘寶熱賣（淘寶截圖）

在淘寶輸入「魷魚遊戲」即出現大量相關結果，其中綠色的運動外套是熱門商品，價錢由49至199元（人民幣，下同）不等，還可以讓買家選擇號碼，有店鋪月銷量超過2,000件。至於配套帶有編號的T恤，則低至29元。

除了參加遊戲者的服裝，劇中工作人員的桃紅色連體衣和面罩亦是顧客的目標。另外，劇中一個環節——用針摳出椪糖餅的遊戲，也可在淘寶買到。

《魷魚遊戲》中工作人員的連體衣和面罩也很有市場（淘寶截圖）

椪糖也引起熱潮（淘寶截圖）

有報道指，南韓誠信女子大學教授徐坰德認為，淘寶上出現了山寨的綠色制服，反映中國的盜版問題從未真正得到解決。亦有南韓網民批評，中國明明禁止Netflix，卻大肆販售盜版內容，是不尊重版權。

除此之外，演員吳京曾穿過的印有「中國」二字的綠色運動裝，也被指抄襲《魷魚遊戲》戲服。事件真相如何？原來吳京此套裝扮最早出現在2019年上映的電影《老師·好》中。

吳京在電影中飾演一位體育老師，戲服就是這款印著「中國」兩字的深綠色復古運動外套。此後，吳京身穿這件衣服的劇照，成為網友經常使用的表情包。

吳京在一部電影中的戲服是印有「中國」二字的綠色運動服，被指和《魷魚遊戲》劇中人物撞衫（網上圖片）

【東京奧運】網民P圖表情包瘋傳 吳京變「東奧場外最忙男人」（多圖）

《掃毒2》遭內地導演指稱「抄襲」  劉德華等被索償1億人民幣

責任編輯：尹航

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