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上海迪士尼一遊客昏倒 搶救無效身亡

社會熱點 15:25 2021/10/06

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上海迪士尼度假區昨日（5日）在官方微信公眾號發佈公告，一名男性遊客排隊時突然昏倒，後經搶救無效不幸身故。

公告指，2021年10月3日上午，上海迪士尼樂園內發生一起意外事件。一名男性遊客在創極速光輪項目排隊等候區域突然昏倒。現場工作人員立即採取了急救措施，並迅速呼叫救護車將其送至最近的指定醫院，後經搶救無效不幸身故。對此深感悲痛。自事發起，已積極與家屬溝通，提供所需要的説明，並主動配合有關部門做好調查和善後工作。迪士尼表示，對死者的親屬致以最深切的慰問。

十一長假來臨，上海迪士尼也迎來客流高峰期。據了解，迪士尼樂園共有近40個遊樂項目，從官方App上的即時資訊可以看到，十一期間，熱門項目排隊時間在一個小時左右。

演出方面，十一期間，上海迪士尼將呈現各類娛樂演出30多個，在客流高峰日，夜晚的煙火秀將增加到兩場。

早前有報道指，上海迪士尼是2020年全球遊客人次排名第二的主題樂園，僅次於美國華特迪士尼度假區。

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責任編輯：李冰琪

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