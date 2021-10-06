長期飲奶茶吃垃圾食品 內地14歲男生手指變形關節腫如魚蛋

近日，內地一名14歲男生因長期喝奶茶、吃垃圾食品，導致體內尿酸過高，手指關節嚴重變形，引發廣泛關注。

據《大河報》報道，重慶一名14歲男生周一（4日）因手指關節嚴重變形，遂到醫院進行治療。網路流傳片段顯示，少年的中指關節處腫大，是一般人的兩倍，皮膚表面還有些泛紅。

負責治療的醫生詢問得知，男生父母在外地打工，平時由祖母照看，因不注重飲食健康，還喜歡喝奶茶、碳酸飲料，以及吃冷凍、辛辣等垃圾食品，導致尿酸過高，手指嚴重變形。

▲ 14歲少年手指中指關節處腫大，皮膚泛紅。

▲ 因長期喝奶茶、吃垃圾食品，體內尿酸過高，導致手指嚴重變形。

醫生表示，「很多家長不知道飲食健康的重要性。」而尿酸是嘌呤代謝的終產物，為三氧基嘌呤，其醇式呈弱酸性。各種嘌呤氧化後生成的尿酸隨尿排出。正常情況下，體內的尿酸大約有1200毫克，每天新生成約600毫克，同時排泄掉600毫克，處於平衡的狀態。

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正常人體內尿酸的生成與排泄速度基本恆定，體液中尿酸含量變化可以充分反映出人體內代謝、免疫等機能的狀況。

若體內產生過多來不及排泄或者尿酸排泄機制退化，體內尿酸則會滯留過多。當血液尿酸濃度大於7毫克/分升，導致人體體液變酸，長期置之不理將會引發痛風。此外，過於疲勞或是休息不足，也可導致代謝相對遲緩進而導致痛風發病。

責任編輯：易燕丹

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