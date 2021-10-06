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【中國樓市】官媒喊話房企：高負債難以為繼 可轉型住房租賃

經濟脈搏 16:53 2021/10/06

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內地樓市正在深度調整變革，內地官媒《經濟日報》今日刊出評論文章，指高槓桿、高負債、高周轉開發帶來高風險，這種模式難以為繼，房企需尋求轉型發展新增長點，而住房租賃成為轉型重要方向。

文章指出，在「房住不炒」、房地產金融調控、中國住房總體告別短缺等大背景之下，房地產行業遍地黃金的時代結束了。

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文章提到，住房租賃領域是新機遇，市場需求廣闊，第七次人口普查數據顯示，去年全國流動人口達3.76億人。而絕大多數流動人口，是通過租房解決居住問題。

有別過去重購輕租，住房租賃越來越凸顯其重要性，政策也把發展住房租賃提到前所未有的高度。不過，要吸引企業發展住房租賃，最根本還是要看到盈利空間，而不用補繳土地價款、降低稅費負擔、信貸支持等一系列優惠政策，對引導和支持企業建設保障性租賃住房，起到積極作用。

文章還指，住房租賃發展的外部環境不斷向好，長租公寓亂象叢生、爆雷狀況已隨市場洗牌和整頓逐步改觀。住房租賃亦走向以法治化規範發展的道路，多地並將大力發展住房租賃寫入「十四五」住房發展規劃。

企業看好未來發展機遇，文章引述仲量聯行最新發布的《中國長租公寓市場白皮書》指出，10家市場頭部長租公寓品牌的存量房源總數，已從2018年底的35.6萬套翻倍增長至去底的73萬套。早期布局住房租賃的房地產開發企業，其長租公寓業務發展迅速。如萬科的泊寓和龍湖的冠寓，今年上半年營業收入均實現按年較大增幅。

【中國樓市】住建部：確保城市住房租金年漲幅不超5%

北京住房租賃條例公開徵求意見 房租上漲過快可調控

責任編輯：林佩怡

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