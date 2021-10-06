「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判

台海局勢近期升溫，過去5天共150架次解放軍機進入台灣西南空域。台灣的蔡英文總統今日在民進黨中常會指出，對岸的做法已嚴重破壞區域和平穩定，正告北京當局務必克制，避免擦槍走火。台灣的國防部長邱國正亦稱，目前兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻時刻，指中共目前已有犯台能力，但要付出成本，認為到2025年成本將更為降低，並具備全面犯台能力。

邱國正在立法院回應質詢時形容，目前區域形勢像左鄰右舍吵架，「我們在中間，磚塊、飛鏢我們頭上飛」，「能不緊張嗎？」怎能不提高警覺。但他強調，台軍絕對不發第一擊。

▲ 邱國正

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

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他又稱，過去台海危機緊張的感覺侷限在前線，本島較少感受到，但現在不僅是全軍，連百姓都感受到了。他強調，軍方都有公布解放機機航跡，也會持續監控做好本務工作。

對於美國總統拜登表示，他曾與習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」。邱國正表示，軍方就是做好軍事準備，因為政治考量是另一層次，如果要作戰，台軍一定站在最前線，會努力強化最好的戰備。

台灣的外交部發言人歐江安則稱，感謝拜登上任以來多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣，面對大陸軍事、外交及經濟威脅，台美一貫維持密切順暢的溝通管道；台灣亦將持續強化自我防衛能力。

大陸官媒則刊發評論稱，不論美國政客如何跳腳，都無法改變解放軍巡航自家領土的航迹。又指兩岸的完全統一是大勢所趨、民心所向，一切違背民心與時代大勢的頑固分子，必將被歷史所拋棄。

責任編輯：林佩怡

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