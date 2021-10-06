【中美角力】路透：美國暫停向中國企業運送核原料

外電報道，美國核電監管機構上月暫停向中國最大的國有核公司「中國廣核集團」（CGN），運送放射性材料和反應堆所使用的氫同位素，報道認為這顯示出美國當局對中國核武建設的擔憂。

中國外交部曾表示，美方此舉泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，不僅對中國企業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成影響。

據路透報道，「美國核能管理委員會」（The Nuclear Regulatory Commission）在9月27日發布的命令中表示，白宮暫停核原料出口是「為促進美國的國家安全利益、並加強1954年『原子能法』中安全的一致性」。

暫停被出口到中廣核的項目包括放射性物質和氘，氘是氫元素的非放射性同位素、用於核電站的重水裂變反應堆。

這項命令進一步加強美國前總統特朗普（Donald Trump）在2018年禁止向中國民間核能公司出口，以防止被用於軍事或其它未授權的活動。中廣核也曾於2019年8月被列入美國黑名單，原因是涉嫌獲取美國先進技術和材料，以用於中國軍事。中方曾批評美方泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，傷害中國企業，中方堅決反對美方通過單邊主義和保護主義政策傷害中國甚至世界各國利益，冀美停止有關錯誤做法，堅持通過平等協商解決問題。

關於中國核電項目，外交部發言人趙立堅此前在回應相關問題時明確表示，中方始終以負責任的態度積極推進全球和平利用核能事業發展，將繼續嚴格遵守防擴散國際義務，在相互尊重、互利共贏的基礎上與各國開展和平利用核能合作，為促進全球可持續發展作出積極貢獻。

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責任編輯：李冰琪

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