  • 29°C
香港時間 : 20211006日 (三) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】路透：美國暫停向中國企業運送核原料

國情動向 18:37 2021/10/06

分享：

外電報道，美國核電監管機構上月暫停向中國最大的國有核公司「中國廣核集團」（CGN），運送放射性材料和反應堆所使用的氫同位素，報道認為這顯示出美國當局對中國核武建設的擔憂。

中國外交部曾表示，美方此舉泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，不僅對中國企業造成傷害，也對包括美國在內的相關國家企業造成影響。

據路透報道，「美國核能管理委員會」（The Nuclear Regulatory Commission）在9月27日發布的命令中表示，白宮暫停核原料出口是「為促進美國的國家安全利益、並加強1954年『原子能法』中安全的一致性」。

暫停被出口到中廣核的項目包括放射性物質和氘，氘是氫元素的非放射性同位素、用於核電站的重水裂變反應堆。

這項命令進一步加強美國前總統特朗普（Donald Trump）在2018年禁止向中國民間核能公司出口，以防止被用於軍事或其它未授權的活動。中廣核也曾於2019年8月被列入美國黑名單，原因是涉嫌獲取美國先進技術和材料，以用於中國軍事。中方曾批評美方泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，傷害中國企業，中方堅決反對美方通過單邊主義和保護主義政策傷害中國甚至世界各國利益，冀美停止有關錯誤做法，堅持通過平等協商解決問題。

關於中國核電項目，外交部發言人趙立堅此前在回應相關問題時明確表示，中方始終以負責任的態度積極推進全球和平利用核能事業發展，將繼續嚴格遵守防擴散國際義務，在相互尊重、互利共贏的基礎上與各國開展和平利用核能合作，為促進全球可持續發展作出積極貢獻。

台山核電廠1號機組燃料破損 宣布停機檢修

美智庫稱甘肅建逾百核彈發射井？真相曝光了（多圖）

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
2021/09/17
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
2021/09/20
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作 趙立堅叫他們停止小圈子
2021/09/22
【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作 趙立堅叫他們停止小圈子
中歐高級別戰略對話 王毅：美英澳核潛艇合作帶來隱患
2021/09/29
中歐高級別戰略對話 王毅：美英澳核潛艇合作帶來隱患
美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出
今日
美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出

你可能感興趣

拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
11:16 2021/09/17
拜登美英澳核圈子劍指中國 首先得罪了這兩個盟友
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
14:05 2021/09/20
澳洲不等19年後 擬速向美租核潛艇應對中國
【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作 趙立堅叫他們停止小圈子
18:26 2021/09/22
【AUKUS】美英澳搞核潛艇合作 趙立堅叫他們停止小圈子
中美關係 華春瑩 制裁 趙立堅 核武 美國 外交 核能 可持續發展 軍事

上一篇文章

【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）

下一篇文章

「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀（第二版）
【中美貿易戰】戴琪提「再掛鉤」釋何訊號？京學者這樣解讀（第二版）
【中美角力】楊潔篪與沙利文在瑞士開始閉門會談（第二版）
【中美角力】楊潔篪與沙利文在瑞士開始閉門會談（第二版）
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」
拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」
美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出
美英澳核潛艇後再挑中國底線 美英日航母聯盟呼之欲出
彭博：習近平不會親赴意大利出席G20峰會 已600天未出境
彭博：習近平不會親赴意大利出席G20峰會 已600天未出境