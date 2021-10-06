【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）

10月3日，廣州動物園一隻黑猩猩發怒將蘋果砸向遊客的影片在網上傳播。保育員稱「這是遊客丟東西，讓它學會了一個不好的行為。」今天（6日），廣州動物園一工作人員在接受南都記者採訪時確認事發於該園，黑猩猩用蘋果砸遊客，是模仿遊客不文明投喂行為。目前園方已把動物的餵食時間與遊客遊覽時間錯開，並將加強對遊客文明遊園的勸導。

據網傳影片顯示，只見一隻黑猩猩被惹怒后從假山上衝下，將手中的蘋果砸向遊客。

在影片中，黑猩猩保育員無奈表示，黑猩猩砸蘋果的行為是對遊客不文明投喂行為的模仿，「黑猩猩的模仿能力是很強的。我們的志願者、工作人員、保安，還有一些廣播和提示牌，都不能管住這些遊客的不良投喂行為」。

無獨有偶，兩個月前的北京野生動物園有遊客打架，園方發布聲明稱，兩家遊客因瑣事發生糾紛，進而互相謾罵撕打，並「引起大量遊客和附近動物們的圍觀」，聲明中更指，由於「雙方撕打地點附近的動物是第一次看到人類之間的打鬥場面，令牠們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控，在飼養員的耐心教育下才知道打架不好，特別不好。」該聲明引起網民熱議，內媒《極目新聞》評論指黑猩猩跟遊客學壞了，當令人羞愧。

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責任編輯：袁瑋婧

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