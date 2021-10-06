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華為5G歐洲簽單 匈牙利將建歐洲首個5G智慧鐵路港

國情動向 19:49 2021/10/06

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據新華社報道，中國華為匈牙利子公司日前與匈牙利東西聯運物流公司及英國電信運營商沃達豐匈牙利公司簽署了建設東西門場站的合作協議。該項目將建設歐洲首個使用5G專用網絡管理的智慧鐵路港。

5G鐵路港將成為歐洲最大的鐵路樞紐

據華為匈牙利子公司提供的新聞公報介紹，東西門場站位於匈牙利東北部的費涅什利特凱，占地面積85公頃，建成後將成為歐洲最大的智能多式聯運鐵路樞紐，同時也是歐洲第一個使用5G專用網絡進行內部通信和技術設備聯網管理的鐵路港。該項目的5G專用網絡由沃達豐匈牙利公司和華為匈牙利子公司提供，5G技術將用於遠程控製全自動龍門起重機進行智能裝卸作業，明年一季度完工後每年能處理100萬標準箱。

華為匈牙利子公司首席執行官蔡淩宇在簽約儀式上說，這是公司首次在歐洲使用5G技術賦能傳統鐵路物流行業，通過5G技術實現龍門起重機的遠程控製。憑借5G技術高速率、低時延、大容量的技術優勢，工作人員只需坐在中控室借助5G回傳的高清視頻就能遠程完成作業，不僅工作環境得到改善，作業效率也有很大提升。

東西聯運物流公司首席執行官亞諾什·塔洛希認為，隨著東西門場站的建設，匈牙利將重返國際鐵路物流版圖，也將再次有機會積極參與亞歐之間的鐵路貨運業務。

匈牙利創新與科技部負責數字化的副國務秘書卡羅伊·紹伊馬爾說，政府目前特別關註基於5G技術的工業解決方案，其中一個重要的方面正是針對物流產業。匈牙利今後將采用最先進的數字技術進行更多創新，從而進一步提高競爭力。

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繼法國數學家後 華為再請「高鼻子」人才 曾任BBC高管 

責任編輯：李冰琪

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