【中美角力】美官員：拜登和習近平將於年底前視像會晤

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周三在瑞士會晤後，美國政府一名高級官員表示，美中兩國原則上達成一致，兩國元首將在年底前舉行線上會晤。該官員還表示，楊潔篪與沙利文此次會晤是迄今元首級別以下進行的接觸中最具實質性的一次，但不應被視為兩國關係解凍。

中美都對楊潔篪與沙利文的會晤給予積極評價

據路透社報道，美國一位高級官員周三表示，在此次楊潔篪與沙利文的會晤中，「我們確實在原則上達成一致，在今年年底前舉行一次線上雙邊（元首）會晤。」白宮發言人普薩基（Jen Psaki）也指，仍在研究拜登與習近平會晤的時機及細節。

上述高級官員稱，「總的來說，今天的對話是迄今我們在元首級別以下進行的接觸中最有意義、最具實質性的一次。」他補充稱，華盛頓希望此次會晤能成為「未來接觸的典範」。

不過他表示，這次會晤不應被視為兩國關係解凍。

他稱，「我們試圖讓美中之間達到一種穩定狀態，在這種狀態下，我們能夠進行激烈的競爭，但要負責任地管理這種競爭。」

對於楊潔篪與沙利文此次會晤，中國官媒也給出積極評價。新華社指出，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。

報道稱，會晤是建設性的，有益於增進相互了解。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝通。

【中美角力】路透：美國暫停向中國企業運送核原料

彭博：習近平不會親赴意大利出席G20峰會 已600天未出境

南韓大使：疫情趨穩後推動習近平訪韓

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道