【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼

中美關係緊張之際，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），周三（6日）在瑞士蘇黎世會面，會面長達6小時。

據新華社形容這次會晤是建設性的，雙方同意就重要問題保持溝通。中方反對以「競爭」來定義中美關係，冀美採取理性務實的對華政策，停止干涉中國內政。白宮聲明，沙利文提出對人權、新疆、香港、南海和台灣問題的關注，將繼續與中國高層接觸，以確保負責任的競爭。惟美官員稱，這次會晤不應被視為兩國關係解凍。

而據美國官員表示，兩國原則上達成一致，美國總統拜登和中國國家主席習近平，將在年底前舉行線上會晤。

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中方反對「競爭」定義 促美理性務實對華

楊潔篪和沙利文周三在瑞士蘇黎世一間機場酒店舉行閉門會議，是兩人自3月在阿拉斯加激烈交鋒以來，首次面談。

新華社報道，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。會晤是建設性的，有益增進相互了解。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

楊潔篪指出，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害。美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖。中方反對以「競爭」來定義中美關係。

楊潔篪又表示，中方重視拜登近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大關切，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。

他並闡述中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

新華社又指，美方表示堅持一個中國政策。雙方還就氣候變化和共同關心的地區問題交換意見。又同意就重要問題保持經常性對話和溝通。

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美關注港台問題及南海 並強調「負責任的競爭」

至於白宮聲明提到，沙利文提出了兩國有興趣合作應對重大跨國挑戰的領域，以及如何管控關係中風險的方法。沙利文又提出美國對北京行動的擔憂，包括人權、新疆、香港、南海和台灣問題。

沙利文明確表示，美國將繼續投資於自己的國力，並與盟友和合作夥伴密切協作；也將繼續與中國高層接觸，以確保負責任的競爭。

路透報道，北京和華盛頓都表示，這次持續6小時的會晤是建設性和坦誠，美國還指，會談氣氛與阿拉斯加那次非常不同。

望此會晤成典範 惟不意味兩國關係解凍

美國高級官員表示，今天的對話是迄今雙方元首級以下的接觸中最有意義、最具實質性的一次。華盛頓希望此次會晤能成為「未來接觸的典範」。

但他稱，這次會晤不應被視為兩國關係解凍，「我們試圖讓美中之間達到一種穩定狀態，在這種狀態下，我們能夠進行激烈的競爭，但要負責任地管理這種競爭」。

另據彭博引述美國官員稱，沙利文明確表示，美國不接受將氣候變化進展與任何其他雙邊問題上的讓步聯繫起來。他還坦率表達美國對北京對台行動的擔憂。但這位美國官員拒絕透露楊潔篪的回應。

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責任編輯：林佩怡

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