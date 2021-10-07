【中美角力】憂誤判風險 布林肯促北京停止對台挑釁

台海局勢近期升溫，解放軍機日前大規模進入台灣西南空域，引發關注。美國國務部布林肯（Antony Blinken）周三（6日）表示，十分關切北京在台海附近的挑釁性軍事活動，指有關有誤判的風險，並有可能破壞地區和平與穩定，促北京停止對台脅迫。

在北京，外交部發言人華春瑩早前強調，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，促美切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

布林肯在巴黎出席經濟合作及發展組織（OECD）會議，稱美方非常關注北京在台灣附近的挑釁性軍事活動，強烈敦促北京停止針對台灣的軍事、外交和經濟壓力和脅迫。

他又重申，美國對台灣的承諾堅如磐石，指多年來為維護台海和地區內的和平與穩定做出貢獻。美國將繼續與朋友、盟友站在一起，促進共同繁榮、共同安全、共同價值觀，並繼續深化與台灣的聯繫。

「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判

布林肯在接受彭博訪問時又稱，北京的行動具挑釁性及可能破壞穩定，強調沒有人單方面以武力改變現狀，需要看到中國停止這些行動。

據台灣當局統計，本月首5天，解放軍派出150架次軍機飛到台灣西南空域。美國總統拜登回應時稱，他跟國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」。白宮表示，拜登指的是兩人9月的通話。至於何謂「台灣協議」，路透社指出可能指的是華盛頓長期以來的「一個中國」原則及《台灣關係法》。

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

美促北京停止對台施壓 華春瑩：輪不到美國說三道四

責任編輯：林佩怡

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