  • 31°C
香港時間 : 20211007日 (四) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十一國慶】廣東海陵島滑翔機意外2人傷 海上娛樂項目全暫停

社會熱點 11:54 2021/10/07

分享：

廣東海陵島滑翔機意外2人傷 海上娛樂項目全暫停

廣東江陽海陵島十里銀灘周二（5日）傍晚，有滑翔機疑降落時偏離航道，撞上一輛停泊在路邊的私家車。滑翔機駕駛員和一名女遊客受傷，私家車車身受損。目前，失事的滑翔機已被拖走，海上飛傘等娛樂項目全部暫停，事故原因仍待進一步調查。

據《極目新聞》報導，有目擊者憶述事發當天風大浪大，傍晚7時許，原定在水泥跑到降落的滑翔機，疑因司機未能控制好方向，令滑翔機降落至路邊，並撞上一輛私家車。滑翔機司機腿部受傷疑骨折，另一名約20歲的女遊客頭部受傷流血。

這次事故並無造成其他人員傷亡，但由於國慶假期遊客太多，海陵島交通比較堵塞，救護車大約半小時才到達現場。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不足1.2米可玩海上飛船 「直喊想嘔吐」

現場附近一名商戶表示，認識營運滑翔機的老闆，並透露出事的滑翔機是國慶節前兩天運到，駕駛員也有飛行證。滑翔機的老闆曾多次邀請他遊玩，但他基於安全考量一再拒絕，「因為滑翔機是在沙灘邊起飛，有時候風大，如果偏離航線，不能落在預定區域，掉到了海裏或者岸邊其他位置，容易傷到人和物。」

目前，失事的滑翔機已被拖走，受損的私家車仍停泊在現場，周圍已拉起警戒線封鎖。被失事滑翔機撞上的白色私家車右側嚴重受損，後視鏡斷裂，副駕駛座位的氣囊已經彈出，車頂被砸大片凹陷，天窗玻璃破損，形成空洞。

事故發生後，海陵島大角灣景區內的滑翔機，以及海上飛傘、香蕉船等海上風險娛樂項目，均已暫停。事故原因正待進一步調查。

【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）

【十一國慶】內地有景區孔雀被綁樹上供欣賞 景區：出於安全考慮已叫停（有片）

據了解，十里銀灘是海陵島上為人熟知的海灘，海岸線長且開闊。沿岸有多名商家各自劃分一段海灘，收取門票經營一些海上運動項目。相關營運單位的工作人員均表示，水上項目一定要在天氣情況允許的情況下才會開放，而且必須要1.2米以上的人，才能體驗海上飛傘項目。

不過，在十里銀灘附近的一個免費海灘，也有多間經營海上飛船、水上電單車以及滑翔傘的商家，但相關要求沒有前述正規景區般嚴格。一間經營海上飛傘的工作人員表示，即使兒童身高沒有1.2米也能遊玩，安全絕對有保證。

其中有遊客花費花350元人民幣（約428港元），與身高不足1.2米的女兒體驗海上飛船。他體驗後表示，該活動頗為危險。飛船在離岸邊數百米遠的海中間，他們坐快艇過去時，海中間的浪高目測有2米高，快艇從浪尖跌入浪底時，「顛簸得屁股都是痛的，感覺內臟都被震痛了，女兒直喊想嘔吐。」

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【十一國慶】數百遊客滯留太白山頂 冒寒風等纜車逾2小時
2021/10/04
【十一國慶】數百遊客滯留太白山頂 冒寒風等纜車逾2小時
【十一國慶】內地有景區孔雀被綁樹上供欣賞 景區：出於安全考慮已叫停（有片）
2021/10/04
【十一國慶】內地有景區孔雀被綁樹上供欣賞 景區：出於安全考慮已叫停（有片）
【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）
2021/10/06
【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）
【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
今日
【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）

你可能感興趣

【十一國慶】數百遊客滯留太白山頂 冒寒風等纜車逾2小時
17:28 2021/10/04
【十一國慶】數百遊客滯留太白山頂 冒寒風等纜車逾2小時
【十一國慶】內地有景區孔雀被綁樹上供欣賞 景區：出於安全考慮已叫停（有片）
15:54 2021/10/04
【十一國慶】內地有景區孔雀被綁樹上供欣賞 景區：出於安全考慮已叫停（有片）
【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）
19:11 2021/10/06
【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）
網絡文化 網絡熱話 極限運動 國慶 海灘 中國

下一篇文章

【十一國慶】北方多地大雨大雪 山西洪水令鐵軌懸空如鐵索橋（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

南韓學者指中國盜版《魷魚遊戲》周邊猖獗 吳京也捲入風波？（多圖）
南韓學者指中國盜版《魷魚遊戲》周邊猖獗 吳京也捲入風波？（多圖）
【魷魚遊戲】南韓大使：中國逾60網站盜播Netflix《魷魚遊戲》
【魷魚遊戲】南韓大使：中國逾60網站盜播Netflix《魷魚遊戲》
【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）
【十一國慶】泰山山頂半夜降溫 遊客紛躲廁所取暖等日出（多圖）
長期飲奶茶吃垃圾食品 內地14歲男生手指變形關節腫如魚蛋
長期飲奶茶吃垃圾食品 內地14歲男生手指變形關節腫如魚蛋
出售「辱華車貼」 內地商家及客服被行拘5日
出售「辱華車貼」 內地商家及客服被行拘5日
【十一國慶】周星馳《仙履奇緣》取景地 寧夏景區遍地「紫霞仙子」（多圖）
【十一國慶】周星馳《仙履奇緣》取景地 寧夏景區遍地「紫霞仙子」（多圖）