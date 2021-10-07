【十一國慶】廣東海陵島滑翔機意外2人傷 海上娛樂項目全暫停

▲ 廣東海陵島滑翔機意外2人傷 海上娛樂項目全暫停

廣東江陽海陵島十里銀灘周二（5日）傍晚，有滑翔機疑降落時偏離航道，撞上一輛停泊在路邊的私家車。滑翔機駕駛員和一名女遊客受傷，私家車車身受損。目前，失事的滑翔機已被拖走，海上飛傘等娛樂項目全部暫停，事故原因仍待進一步調查。

據《極目新聞》報導，有目擊者憶述事發當天風大浪大，傍晚7時許，原定在水泥跑到降落的滑翔機，疑因司機未能控制好方向，令滑翔機降落至路邊，並撞上一輛私家車。滑翔機司機腿部受傷疑骨折，另一名約20歲的女遊客頭部受傷流血。

這次事故並無造成其他人員傷亡，但由於國慶假期遊客太多，海陵島交通比較堵塞，救護車大約半小時才到達現場。

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不足1.2米可玩海上飛船 「直喊想嘔吐」

現場附近一名商戶表示，認識營運滑翔機的老闆，並透露出事的滑翔機是國慶節前兩天運到，駕駛員也有飛行證。滑翔機的老闆曾多次邀請他遊玩，但他基於安全考量一再拒絕，「因為滑翔機是在沙灘邊起飛，有時候風大，如果偏離航線，不能落在預定區域，掉到了海裏或者岸邊其他位置，容易傷到人和物。」

目前，失事的滑翔機已被拖走，受損的私家車仍停泊在現場，周圍已拉起警戒線封鎖。被失事滑翔機撞上的白色私家車右側嚴重受損，後視鏡斷裂，副駕駛座位的氣囊已經彈出，車頂被砸大片凹陷，天窗玻璃破損，形成空洞。

事故發生後，海陵島大角灣景區內的滑翔機，以及海上飛傘、香蕉船等海上風險娛樂項目，均已暫停。事故原因正待進一步調查。

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據了解，十里銀灘是海陵島上為人熟知的海灘，海岸線長且開闊。沿岸有多名商家各自劃分一段海灘，收取門票經營一些海上運動項目。相關營運單位的工作人員均表示，水上項目一定要在天氣情況允許的情況下才會開放，而且必須要1.2米以上的人，才能體驗海上飛傘項目。

不過，在十里銀灘附近的一個免費海灘，也有多間經營海上飛船、水上電單車以及滑翔傘的商家，但相關要求沒有前述正規景區般嚴格。一間經營海上飛傘的工作人員表示，即使兒童身高沒有1.2米也能遊玩，安全絕對有保證。

其中有遊客花費花350元人民幣（約428港元），與身高不足1.2米的女兒體驗海上飛船。他體驗後表示，該活動頗為危險。飛船在離岸邊數百米遠的海中間，他們坐快艇過去時，海中間的浪高目測有2米高，快艇從浪尖跌入浪底時，「顛簸得屁股都是痛的，感覺內臟都被震痛了，女兒直喊想嘔吐。」

責任編輯：易燕丹

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