解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行

解放軍機日前大規模進入台灣西南空域，台灣的蔡英文總統要求北京當局務必有所克制。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱，需「克制」的是民進黨當局；解放軍有權利在整個台海地區乃至台灣本島上空實施維護中國國家主權的各種航行和演訓。

胡錫進：台灣周圍的空域就是中國空域

蔡英文周三（6日）再次就台海局勢喊話，她指責北京的做法「已經嚴重破壞區域和平穩定」，要求「北京當局務必要有所克制，避免擦槍走火」。

胡錫進當晚在微博上發文稱，蔡英文當局擔心台海「擦槍走火」，因為他們知道一旦兩岸打響第一槍，很可能升級為大陸對島內分裂勢力毀滅性的軍事打擊，正式敲響民進黨當局的喪鐘。然而要避免「擦槍走火」和隨之而來可能的全面攤牌，需要「克制」的不是大陸，而恰是民進黨當局。

胡錫進說，所有人都看到，民進黨當局在美國的支持下近來不斷加強與國際反華勢力勾連，制造對圍繞一個中國國際規則的破壞，增加了北京維護一中原則的成本。大陸不可能縱容這種情況的延續和發展，解放軍全面加強台海軍事鬥爭准備是台當局和其支持者最能聽懂的語言。

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「兩岸局勢40年來最嚴峻」 台灣這樣研判

他又指，如果民進黨當局懼怕「擦槍走火」，那麼台軍必須對解放軍的所有軍事行動及時避讓，保持足夠距離。台灣周圍的空域就是中國空域，解放軍有權利在整個台海地區乃至台灣本島上空實施維護中國國家主權的各種航行和演訓。

解放軍機自10月1至5日連續5天飛入台灣西南空域，累計架數達150架。台灣的國防部長邱國正形容，目前兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻時刻。

責任編輯：尹航

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