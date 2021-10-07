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中美正面評價瑞士會晤 意味兩國關係回暖？學者各有解讀

國情動向 12:43 2021/10/07

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中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），周三（6日）在瑞士蘇黎世會面，中美雙方都有正面評價，外界關注這是否意味中美關係回暖、預示兩國關係新的開始，專家都有解讀。

復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯形容，這是會晤屬中美關係「微調」，指9月元首通話後，拜登政府對華政策戰術調整，是個積極跡象，但美對華戰略判斷不變，不應過於樂觀。美國中國問題專家葛來儀也認為，現在判斷中美關係是否重新啟動或解凍，仍為時尚早。

此外，中國《環球時報》社評指出，對照中美的新聞稿，仍可以看出兩國的嚴重分歧。楊潔篪強調，中方反對以「競爭」來定義中美關係，但美方仍提「負責任的競爭」，可見美方對中美關係的戰略定義和對華政策基本思路沒變。美方還強調將繼續投資美國的國家實力，並與盟友夥伴密切合作，這與美方常說「從實力地位出發」、加強盟友體系與中國激烈競爭的主旨一樣。但社評指，美方近來把「對抗」與競爭、合作一起說的少了。

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中國學者：關係微調 或有下一階段發展路線圖

「鳳凰網」昨晚引述吳心伯認為，這次會晤主要涉及兩方面的工作，一是討論如何管控雙方分歧，從而避免衝突和對抗，而分歧包括台灣和南海問題、涉疆、涉港問題，以及美方回覆中方列出的「兩份清單」。二是確定合作領域及優先合作議題：包括氣候變化等。

對於這次會晤傳遞何種信號，吳心伯指出，這是一個積極跡象，但美國在戰略層面對中國的基本認知和判斷不會改變，不應對中美關係未來發展過於樂觀。

他表示，在在阿拉斯加和天津的交鋒之後，美方意識到此前設計的對華政策行不通，所以拜登有意調整，並在上月與國家主席習近平通話中，直接聽到中國最高層的觀點和想法。此次會晤，是拜登政府對華政策的戰術型調整，希望一定程度上改善中美雙邊關係。若有更多類似會晤的戰術動作，雙邊關係將持續緩和與改善。

他又預期，雙邊即將在各個領域開展對接、互動，進行對話和交流，甚至最高層領導人的會晤等，這是兩國關係發展下一階段的基本路線圖。雙方亦有可能在一些重要問題取得進展。

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美專家：中美關係沒根本改變 但會更現實少挑釁

楊潔篪與沙利文在瑞士閉門會談。

據美國之音報道，葛來儀說，她不認為最新的會談對美中關係來說是「重新開始、重新啟動或解凍」，認為「中國是否願意與美國合作並且放下前提條件，對此做出判斷還為時尚早。」事實上，美國官員在談及這次會晤時，也說不應視之為兩國關係解凍，指美方希望在穩定狀態下激烈競爭。

曾擔任美國前副總統切尼辦公室國家安全事務顧問的范亞倫（Aaron Friedberg）則說，瑞士會談氛圍更為友好，但不會讓美中關係總體方向發生根本改變，雙方認為雙邊關係已進入新的、競爭更加激烈的階段。

美國史汀生中心中國項目主任孫韻也認為，中美雙邊關係沒有發生根本性改變，但兩國經過9個月的你來我往之後，已清楚對方的立場和底線，雙方的接觸將會更加現實，少一些挑釁。

美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群則認為，中美高層的蘇黎世會面是兩國關係新的開始。他說，拜登與習近平上月通話，對雙邊關係重回軌道非常關鍵。而華為副董事長孟晚舟獲釋回國、美國貿易代表戴琪對華貿易政策講話中提到的「再掛鉤」和「持久共存」，都美方釋出善意。

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責任編輯：林佩怡

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