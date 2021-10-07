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【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）

國情動向 12:58 2021/10/07

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內地國慶假期最後一日，據貓眼專業版實時數據顯示，今日（7日）下午12時22分，主旋律電影《長津湖》上映第八天，總票房突破31.7億（人民幣，下同），創下中國影史國慶檔影片記錄，已經成為中國影史累計票房第十位。觀影人次超過650萬人次，佔據了國慶檔近八成的票房。據燈塔專業版數據，《長津湖》至今已打破16項影史記錄。

《長津湖》9月30日上映，片長176分鐘，宣傳稱為史詩戰爭巨製電影。電影以抗美援朝（港稱韓戰）中的長津湖戰役為背景，講述一個志願軍連隊在極度嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵，為長津湖戰役勝利做出重要貢獻的感人故事。該片耗資高達13億，由吳京、易烊千璽領銜主演，由內地導演陳凱歌、香港導演林超賢、徐克聯合執導。

截至目前，中國影史票房NO.1是2017年上映的《戰狼2》（56.94億），緊隨其後的是今年春節檔大爆的《你好，李煥英》（54.13億），第三名是2019年的動畫電影《哪吒之魔童降世》（50.35億）。《長津湖》能否衝擊50億大關，乃至挑戰《戰狼2》的冠軍寶座，成為一個非常令人期待的懸念。《長津湖》首映日票房即突破1.42億，刷新《八佰》中國影史戰爭片/歷史片首映日票房紀錄，2日單日票房突破4.27億，刷新《戰狼2》創下的中國影史扎正片單日票房紀錄。電影上映前內地媒體票房預測為34億至45億之間，如今貓眼專業版預測的內地總票房已調整至53.98億，坊間猜測《長津湖》有很大希望超越《戰狼2》2，刷新中國影史票房紀錄。

製作規模創紀錄

從製作規模和視效呈現來看，《長津湖》已經是中國工業大片的天花板，也是國產戰爭片的里程碑。據稱，電影總投資高達13億。《長津湖》僅前期工作人員就有7000多人，加上群眾演員、跟組人員、後期工作人員，整個電影團隊超過12000人。可以說，這部電影在製作規模，投資規模、拍攝時間跨度、動用的演職人員數量都創下了中國影史之最。總製片人于冬表示，《長津湖》應該是史上最大製作，劇本長達13萬字，光是籌備期就兩年多。三位導演率領三大組人馬投入拍攝，動用了超大規模的軍事裝備、超百公里的動作設計、超7萬人次的群眾演員參演，來自全世界80多家特效公司參與《長津湖》後期製作，這也在影片製作規模上創下了紀錄。

責任編輯：袁瑋婧

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