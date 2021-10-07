中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）面對面會談結束。今年中美雙方高層多次舉行面對面會晤，一次在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）、一次在中國天津，外界好奇為何這次會選擇到瑞士蘇黎世，在一個第三方國家見面。

知名政經博主「玉淵潭天」評論稱，去第三方國家見面要講究「對等」。從地理上來看，瑞士離中國和美國都差不多8000公里的距離，而雙方時差也都只有6個小時。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也分析稱，「雙方都要覺得，我找的這個地方能夠體現出，現在我需要的、跟對方打交道的這種對等的需求。所以大家只能找個第三方，而且是地理上的中間點。」

不過，瑞士附近、處在同一經線上的國家，都跟中美兩國有著差不多的距離。為什麼偏偏選擇了瑞士？

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「玉淵潭天」進一步分析指，作為永久中立國家，瑞士在外交上採取不站邊的對外政策。它是一個歐洲國家，但既不屬於北約，也不屬於歐盟。

吳心伯則認為，中立國在政治上和外交上超脫一些，這是選擇瑞士的一個主要原因。

根據1815年的《維也納公會宣言》，瑞士是世界上首個永久中立國家。對於「永久中立國」，國際法定義為「它的獨立和完整完全是由條約擔保的，條件是它承諾不參加軍事同盟（除抵抗攻擊外），而且也不承擔可以間接地使它捲入戰爭的義務」。

蘇黎世則位於瑞士聯邦中北部，是瑞士第一大城市和最重要的工商業城市、蘇黎世州的首府，是瑞士全國政治、經濟、文化和交通中心，也是全歐洲最富有的城市。

此次會晤還有一件有趣的事情是，鳳凰衛視記者走訪會議室發現，這次中美會談的桌子，並非由酒店提供，而是從中國駐瑞士大使館借出。中方的特意安排，不排除是重塑似曾相識的畫面，營造更良好的會談氛圍。

責任編輯：易燕丹

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