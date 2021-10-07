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【世界盃外圍賽】中國隊只有30分鐘體能？越南隊主帥：沒說過

國情動向 13:38 2021/10/07

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世界盃外圍賽亞洲區12強賽，中國國家足球隊（國足）將於本港時間周五（8日）凌晨在阿聯酋對戰越南。兩隊在小組前兩場均落敗，今場第三輪賽事是爭出線的重要一戰。在賽事前夕，有內地媒體指出，越南隊韓籍主帥朴恒緒曾說，中國男足的體能只夠支撐30分鐘，引發爭論，隨後朴恒緒澄清自己從沒說過。

內地澎湃新聞報道，朴恒緒昨晚出席賽前發布會，表示自己從沒說過該言論，不論是在正式還是非正式場合都沒有。

報道引述他說，「不論這個做法有多不禮貌，我認為中國媒體這麼做只是為了刺激他們自己的球員。但我是不可以這麼說的，更何況我正是他們對手的主教練，總之這是不實消息。」

他又表示，越南球迷都很期待對中國隊的比賽，承認自己感到有點壓力，但作為主教練他完全能夠應對，也會去克服。

朴恒緒：中國隊實力很強

據《新京報》，朴恒緒表示，中國隊一直是實力很強的球隊，世界排名也高過越南隊，亦有有優秀的入籍球員，也有在西甲效力的武磊，每名球員都有不錯的個人能力和出色的身體條件。

朴恒緒

此前，內地多個網站引述《廣州日報》消息，指朴恒緒看過中國隊和敘利亞隊的比賽之後，對越南媒體表示：中國男足的體能只夠支撐30分鐘，如果我們能頂住前30分鐘他們的攻勢，我們就有機會贏球。惟越媒報道，朴沒有受訪。

另外，中國男足主教練李鐵表示，經過近1個月的集訓，球員的身體狀況好過前兩場比賽，求戰慾望都很強烈，希望球員們能在比賽中把自己最好的一面展現出來。

李鐵並稱，越南隊在近10年進步很快，強調中國隊非常尊重和重視每個對手，每場比賽都只有一個目標，就是要全力去爭取勝利，不管是面對越南、日本還是其他球隊，都是一樣。對於國家隊，任何一場比賽都可能是生死之戰，任何一場比賽都是決戰。

責任編輯：林佩怡

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