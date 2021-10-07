內地房企債券違約逾467億 廣州一房企前9月銷售不足全年目標6成

內地樓市正在深度調整變革，房企債務違約愈加頻繁，除了恆大及花樣年之外，房市研究機構—克而瑞研究中心6日最新統據數據顯示，今年至今至少7家開發商出現流動性緊張的問題。數據顯示2021年房企債券違約金額已達467.5億元（人民幣，下同），同比增長159%。

克而瑞研究中心統計的資料顯示，2021年以來華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恆大等多家開發商出現了流動性緊張的問題。资金链紧张加剧，房企债务清偿能力下降直接涉及到债券市场，从而持续引发资本市场对地产债的担忧。

數據顯示，截至9月27日，2021年違約債券達39隻，較2020年增加25隻；累計金額達467.5億，较2020年增长159%不論從數量還是金額來看，均遠超2020年同期水平。

房企債務違約嚴重

報告指，房企債務違約情況更為嚴重，各公司已發佈的債務數據顯示，華夏幸福截至2021年9月4日，累計未能如期償還債務本息合計達878.9億元；藍光發展截至2021年9月24日，累計到期未能償還的債務本息金額合計215.07億元，泰禾截至2021年7月30日，已到期未歸還借款金額為436.93億元。

从融資規模来看，2021年三季度房企的融資規模創2018年以来新低。克而瑞預計，2021年四季度將維持當前的融資政策，同時在降槓桿主基調不變的情況下，大部分房企會更加謹慎投資，房企融資量或將持續維持低位。

另一方面，10月6日，廣州房企時代中國控股有限公司披露9月經營數據。 截至2021年9月30日止9個月，時代中國累計合同銷售(連合營項目銷售)金額約為669.14億元人民幣，簽約建築面積約為341.5萬平方米。於2021年9月，該集團合同銷售(連合營項目銷售)金額約為68.9億元，簽約建築面積約為37.3萬平方米。 時代中國前9個月銷售額比2020年同期的597.11億元增長12.06%，簽約面積與去年同期的421.1萬平方米減少18.9%；同時，完成全年銷售目標的58.18%，這也意味著在餘下的第四季度，該公司背負有四成多的業績銷售壓力。

責任編輯：袁瑋婧

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