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【十一國慶】去新疆撞正疫情和大雪 遊客滯留僅靠即食麵充飢

社會熱點 15:43 2021/10/07

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國慶假期時新疆再現疫情，當地3日至6日新增5宗感染，多地實施封閉式管理，航班亦大範圍取消，旅客無奈被滯留。內媒指，約有300多名遊客滯留在霍城縣兩處收費站超過30小時。

10月3日，新疆伊犁州霍爾果斯市在3天1次的常規檢查中，發現2人核酸檢測結果呈陽性，伊犁州隨即進入應急狀態。10月6日，新疆再增2人感染。

據內媒「封面新聞」報道，6日，受新疆伊犁疫情影響，約300多名游客滯留在霍城縣兩個收費站處超過30小時。大多數人只帶了一套厚衣服，滯留期間遭遇雨雪，在車上將就一夜之後，部分老人和孩子忍受不了，在交警帶領下提前離開，被就近安置。

疫情下，高速解封時間無法預知。現場滯留者們一半已經返回那拉提和新源縣，剩余的人們還在現場等待，期望能早日返家。相比假期泡湯，他們更擔心即使已經做了核酸檢測，回家後還不知道要隔離多久，會不會影響工作。

除了疫情，驟降的氣溫也令遊客頭痛。從3日開始，新疆伊犁河谷普遍降下大雪，當地氣象部門5日發布寒潮藍色預警信號。由於降溫幅度較大，伊寧市已於10月5日供暖，比往年提前15天。

一名王女士說，疫情發生後，5日凌晨就開始有車輛滯留，當晚有工作人員送來泡麵、餅乾等物資，並協調讓民眾先回到上一個出發地，也有醫護人員來為大家座核酸檢測，但道路尚未解封，就在服務區等了一夜，6日早上凍醒時發現，「車窗外已經是厚厚的積雪。」

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責任編輯：尹航

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