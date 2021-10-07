【十一國慶】攜程：環球影城帶動 北京成最受歡迎目的地

內地旅遊平台攜程今日（7日）發佈《2021年國慶假期出遊總結報告》，報告顯示受北京環球影城IP帶動的關注度提升，北京超越上海，拔得今年國慶目的地頭籌。數據顯示，今年國慶黃金周，全國機票單程均價為821元（人民幣，下同），較去年同期768元增長7%；國慶期間，高星酒店均價達到945元，環比節前一周提升超80%。

攜程平台數據顯示，國慶TOP10目的地為：北京、上海、成都、廣州、重慶、杭州、深圳、西安、武漢、南京。受環球影城的熱潮影響，北京由去年國慶最熱目的地第四名，一舉躍升首位，成都再次回升至國慶目的地前三；重慶近年首次進入國慶TOP5城市行列。

攜程平台數據顯示，今年國慶黃金周，全國機票單程均價為821元，較去年同期768元增長7%。同時，在國慶假期前一周才下單的機票預訂顯著提升，國慶前一周機票預訂量相較上一周環比提升161%，大幅超越去年國慶假期前一周和上一周預訂量環比增長78%。今年國慶期間，高星酒店均價達到945元，環比節前一周提升超80%。

今年國慶，受周邊遊熱度進一步提升、城市IP持續深化的影響，區域旅遊比往年更為火熱。以京津冀、長三角、大灣區、成渝為代表的都市經濟圈旅遊出行繁榮，選擇城市休閒、宅度假和周邊深度遊的遊客增多。數據顯示省內游和跨省遊出行佔比各半；由於部分地區出行限制，短途周邊和省內長線遊熱度提升最快，紅色旅遊、鄉村遊、親子休閒、賞秋風光遊等主題最受歡迎；攜程門票、租車、主題遊較2019年同期增長分別為19%、43%、47%。

責任編輯：袁瑋婧

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