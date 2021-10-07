  • 28°C
香港時間 : 20211007日 (四) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十一國慶】攜程：環球影城帶動 北京成最受歡迎目的地

國情動向 15:50 2021/10/07

分享：

內地旅遊平台攜程今日（7日）發佈《2021年國慶假期出遊總結報告》，報告顯示受北京環球影城IP帶動的關注度提升，北京超越上海，拔得今年國慶目的地頭籌。數據顯示，今年國慶黃金周，全國機票單程均價為821元（人民幣，下同），較去年同期768元增長7%；國慶期間，高星酒店均價達到945元，環比節前一周提升超80%。

攜程平台數據顯示，國慶TOP10目的地為：北京、上海、成都、廣州、重慶、杭州、深圳、西安、武漢、南京。受環球影城的熱潮影響，北京由去年國慶最熱目的地第四名，一舉躍升首位，成都再次回升至國慶目的地前三；重慶近年首次進入國慶TOP5城市行列。

攜程平台數據顯示，今年國慶黃金周，全國機票單程均價為821元，較去年同期768元增長7%。同時，在國慶假期前一周才下單的機票預訂顯著提升，國慶前一周機票預訂量相較上一周環比提升161%，大幅超越去年國慶假期前一周和上一周預訂量環比增長78%。今年國慶期間，高星酒店均價達到945元，環比節前一周提升超80%。

今年國慶，受周邊遊熱度進一步提升、城市IP持續深化的影響，區域旅遊比往年更為火熱。以京津冀、長三角、大灣區、成渝為代表的都市經濟圈旅遊出行繁榮，選擇城市休閒、宅度假和周邊深度遊的遊客增多。數據顯示省內游和跨省遊出行佔比各半；由於部分地區出行限制，短途周邊和省內長線遊熱度提升最快，紅色旅遊、鄉村遊、親子休閒、賞秋風光遊等主題最受歡迎；攜程門票、租車、主題遊較2019年同期增長分別為19%、43%、47%。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

環球影城 國慶 機票 經濟 門票 北京 中國

上一篇文章

【中美角力】美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」

下一篇文章

中美會晤為何選在蘇黎世？還從中國駐瑞士大使館借枱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）
【十一國慶】黑猩猩怒以蘋果砸遊客 廣州動物園：模仿不文明投餵（有片）
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
中國太空站快迎來外國太空人？神舟十二號原來搭了這兩國國旗
華為5G歐洲簽單 匈牙利將建歐洲首個5G智慧鐵路港
華為5G歐洲簽單 匈牙利將建歐洲首個5G智慧鐵路港
【中美角力】楊潔篪與沙利文在瑞士開始閉門會談（第二版）
【中美角力】楊潔篪與沙利文在瑞士開始閉門會談（第二版）
【中美角力】路透：美國暫停向中國企業運送核原料
【中美角力】路透：美國暫停向中國企業運送核原料
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼
【中美角力】楊潔篪沙利文會面6小時 一文看懂中美通報說什麼