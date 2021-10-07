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【中美角力】美海軍部長談最終職責 稱包括阻北京「接管台灣」

國情動向 15:52 2021/10/07

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台海局勢緊張之際，美國傳媒報道，美國海軍方面將發布一份戰略指導文件，將就如何保持全球海上優勢、加強戰略夥伴關係，增強抗衡中國的能力，提出具體規劃。美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）日前並表示，預期目標不是與北京作戰，但最終責任包括阻止北京接管台灣。

將發布戰略指導文件 增強抗華能力

據美國軍事網站防務新聞（Defense News）報道，剛上任兩個月的德爾托羅，周二（5日）晚上在美國海軍學院演講時，提前透露了這份戰略指導文件。

他表示，「坦率地說，預期目標不是與中國作戰對抗。沒有人想捲入衝突... ...阻止他們完成想要實現的事情，包括接管台灣，是我們最終責任」。他續說，非常重要的是，現在、今年要進行必要的投資，從而更聚焦中國，以及在世界各地面臨的其他威脅。

Carlos Del Toro

【中美角力】憂誤判風險 布林肯促北京停止對台挑釁

解放軍機密集飛近台灣 胡錫進：有權在台灣本島上空航行

報道指出，德爾托羅表示，結成全球性的聯盟和夥伴關係，將是這個戰略文件的一個重要的組成部分。

建立與澳印等國合作關係

對於如何應對北京對台灣的威脅時，德爾托羅表示，美國海軍要打造起與澳洲、印度、菲律賓、印尼等印太的國家的聯盟和合作夥伴關係。他強調，為台灣提供進行自衛所必要的武器和技術是極為重要。

根據報道，德爾托羅還稱，美國海軍不僅要保持在南海的存在，還要保持在全球各地的存在，原因是「中國人無處不在」。

近期台海緊張升溫，解放軍機日前大規模進入台灣西南空域，美國方面表示關注，促北京停止對台挑釁。在北京，外交部發言人回應稱，台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四，批美對外發出極為錯誤和不負責任的信號，促美糾正錯誤，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止為「台獨」分裂勢力撐腰打氣。

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責任編輯：林佩怡

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