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傳陝西醫院推無病少女開刀 手術途中催打電話籌錢 官方令停業

社會熱點 16:17 2021/10/07

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內地近日有網民在微博發文稱，陝西安康市一名未成年的路姓少女到一間民營醫院諮詢時，竟在無病的情況下被推上手術台，更在手術途中被要求打電話籌措醫藥費。事件被揭發後，當地已成立相關調查處置工作組，並於周四（7日）通報稱，經查，涉事醫院不存在虛假手術等問題，惟醫院存在醫風醫德不端正等問題，須停業整頓。

據網上貼文內容，路某家長許女士反映稱，孩子放假在家瀏覽手機時，彈出一個安康興安醫院的醫生諮詢窗口。由於她的身體剛好有點不舒服，便點開諮詢；惟對方並沒有回答問題，只是不斷要求她到院諮詢。

網傳陝西少女無故挨刀 手術途中被逼付款

路某到醫院給醫生檢查後，就被直接安排到手術室進行手術。手術途中，醫生停下來讓她在手術同意書和費用單上簽名。路某意識到情況不對並要求聯繫家長，惟遭醫生制止，不讓她下手術台，並稱手術血流不止，嚴重且有生命危險，讓她趕快交錢。

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在悉數交出身上1200多元人民幣後，醫生表示不夠，讓路某趕快致電同學借錢。聯繫幾個同學仍未成功籌措款項後，醫生又讓她通過「花唄」借款；另要求其簽署欠款單，稱手術完結後再設法補齊。在發現借款數額較大、語氣惶恐焦躁後，同學認為路某甲遭到綁架，遂通知其家長。

惟路某家長趕抵醫院後，手術已經結束。翌日再帶她前往安康市中醫院重新檢查後，發現並無安康興安醫院檢查報告單上的症狀，少女無辜挨了一刀。家長質疑，路某還是未成年人，為何安康興安醫院未經家長簽字就進行手術、制止路某給家長打電話、手術中途才簽手術同意書、誘導路某網上借款、做手術摘除檢查報告上沒有的贅生物（俗稱息肉）等行為。

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內地擬立法明確 醫生公共場所自願施救不擔責

然而，面對家屬的投訴，安康興安醫院林姓院長只輕描淡寫表示，「對醫生手術存在的不規範問題，該罰款的罰款，該開除就開除」，隻字不提醫院的管理問題和院方的責任。

官方：不存在「虛假手術」惟醫院作風不良

事後，陝西省安康市漢濱區委宣傳部通報稱，區委、區政府已迅速成立相關問題調查處置工作組，下設四個工作小組，並進駐安康興安醫院，依法依規開展調查處置工作。

直至周四，工作組通報稱，經查，17歲路某於10月4日中午，在同學陪同下，到安康興安醫院就診。醫生操某接診、檢查，診斷為宮頸贅生物。路某在手術知情同意書上簽署後，操某對其實施手術。不存在手術中簽字、虛假手術（在其他醫院檢查的部位與安康興安醫院手術部位不是同一部位）問題。

通報也指出，在診療過程中，安康興安醫院在沒有監護人陪同、簽名下，對未成年人進行檢查和手術，存在管理不規範、告知不到位、醫風醫德不端正等問題。目前，已對安康興安醫院停業整頓，停止主治醫生操某執業活動，約談並責令醫院院長辭職，責令醫院嚴肅處理業務副院長、科室主任和醫生操某某。

此外，患者及家屬已與醫院就糾紛自行溝通協商一致。當局亦將舉一反三，立即在全區集中開展醫療機構專項清理整頓工作；對職能部門履職情況正在進行調查。

責任編輯：易燕丹

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