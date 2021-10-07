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《長津湖》熱映 內地媒體人質疑戰爭正義性被官媒批評

社會熱點 17:03 2021/10/07

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內地國慶黃金周期間，以抗美援朝（韓戰）為主題的電影《長津湖》成熱門話題。一名媒體人將影片中的「冰雕連」稱為「沙雕（粗口諧音）連」，並質疑戰爭正義性，引來官方批評。

內地媒體人羅昌平在微博發文，將影片中因天氣寒冷而被凍死的3個連隊，共計約200人的「冰雕連」，稱為「沙雕連」（沙雕為內地網絡用語，意指愚蠢）。他還稱，「半個世紀之後國人少有反思這場戰爭的正義性」。

這一言論隨即引發議論，大量檢舉使他的微博帳號被禁言。周三（6日）晚，軍方旗下微博賬號「鈞正平」發文稱，

長津湖戰役中，有3支連隊在極度嚴寒中，堅守著志願軍戰士的榮耀和使命，慷慨奉獻了自己的生命，除2人生還外，全員化作了晶瑩的冰雕，聳立在自己的陣地上。人民稱之為「冰雕連」，是對他們為國而戰的尊敬緬懷，也是對志願軍視使命榮譽高於一切精神的崇敬。

如今，「冰雕連」已經是抗美援朝戰爭中不可磨滅的符號，亦是志願軍捍衛祖國和人民利益、國家和民族尊嚴的象征。「英雄是民族最閃亮的坐標」，英烈不容戲謔！不可污名！不能侮辱！我們決不能讓那些惡意詆毀英烈的人肆無忌憚、為所欲為。

此外，共青團中央官方微博周四發文稱，發文稱「污衊抗美援朝先烈，我們不答應」。文中指出，「冰雕連」這三個字，是對當時這群為中國而戰的前人緬懷，「某些人不能一邊享受著前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧著良心污衊先烈。」

公開資料顯示，羅昌平歷任《中國商報》首席記者、《新京報》深度報導部主編，後來成為《財經》雜誌副主編，曾獲透明國際頒發年度清廉獎，成為第一位獲得此獎的中華人民共和國公民。

【十一國慶】破31億！國慶大贏家《長津湖》破了哪些記錄？（有片）

抗美援朝電影《金剛川》 上映首日票房破5000萬

【抗美援朝】從南北建國到戰爭與和談 一文看懂韓戰經過（組圖）

責任編輯：尹航

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