中國駐美大使秦剛 教美國人何謂躺平、內捲、飯圈

「躺平」、「凡爾賽」、「內捲」、「飯圈」等內地潮語你聽過未？又知不知有什麼意思？中國駐美大使秦剛，當地時間周三（6日）出席一場論壇開幕儀式時，就向美國公眾解釋這些潮語，幫助美國人了解中國社會。

據中國駐美大使館網站，秦剛線上出席由美國美亞學會和金沙集團合作舉辦的「旅遊和人文交流」主題論壇，在主旨演講介紹了7組當下中國社會的熱詞，包括「人民至上、生命至上（People First, Life First）」、「逆行者（Heroes in Harm’s Way）」、「躺平（Lie Flat）」、「凡爾賽（Versailles）」、「內捲（Involution）」、「雙減（Double Reduction）」、「飯圈（Celebrity Fan Clubs）」。

其中，「人民至上、生命至上」和「逆行者」都是關於抗疫精神。至於「躺平」、「凡爾賽」和「飯圈」3個網絡詞彙，勾勒出中國部分年輕人的生活方式和思想狀態，及社交媒體文化和商業化追星行為。至於「內捲」和「雙減」，介紹當今社會高度競爭帶來的壓力等，以及政府如何應對。

以下節錄秦剛對一些熱詞的部分解釋：

躺平

指一些年輕人放棄奮鬥、不思進取，或逃避競爭、低慾望生活，或不想工作、回家啃老，類似美國的歸巢族。有的家境較優越，一出生就躺贏；有的認為不管怎樣，都有國家基本醫療、失業保險和養老保險等兜底。這和他們的父輩不同，那時社會資源緊缺，躺平也沒條件，只能奮鬥。另一方面，與父輩相比，這一代年輕人面臨更大的壓力和競爭，如就業、職場、住房、生育等。 有人認為躺平是一種與世無爭，無欲無求的人生處世哲學；有人認為躺平是對社會快速發展的無奈選擇；有人認為躺平是為了釋放情緒後更好地站起來；但更多的人不認同躺平，認為躺平是精緻利己主義。人們更崇尚逆行者。

凡爾賽

源自法國宮殿名稱，在當下中國引申為一種自詡的貴族精神，用來指有些人在朋友圈中以故作委婉、先抑後揚的話語方式，炫耀自己精緻優雅、與眾不同。

比如，有的人為了炫耀自己有錢，就會說，「我最近不得不搬家，因為有私人車庫的別墅才有私人充電樁，特斯拉才能用」；還有的人炫耀自己出境遊，發帖「今晚我要去維多利亞港哭，以後努力賺錢去巴黎哭。」對種種「凡爾賽」，社交媒體評論區裡各種羨慕、嫉妒、恨。

內捲

指非理性內部競爭，或是「被自願」競爭，個人努力遭受通貨膨脹。中國年輕人面臨成長壓力，在高度競爭中，許多人認為成功比成長更重要，同伴彼此PK，家長暗中較勁，培訓班鄙視鏈、學區房排位賽等教育軍備競賽萬眾參與。家長們望子成龍，誰都不願自己孩子輸在起跑線上，於是虎媽、雞娃，拼爹、拼媽，還得拼校外功夫。 各種線上線下教育培訓機構野蠻生長，又加劇內捲，教育淪為產業。一些小學生補習安排甚至比備考高中生還緊，各種科目應接不暇。家長累，孩子也累，錢包空了，親子時光也沒了。

雙減

是政府針對內捲出台的政策，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，讓教育回歸本真，孩子德智體全面發展，使成長比成功更重要，不能讓資本操作教育。 孩子課業壓力小了，不用再比拼誰上的課外班多、有名，有更多時間鍛煉玩耍，天性得到釋放。可還是有家長覺得天塌了，花錢把自己孩子培養成學霸，現在卻被剝奪了靠多刷題出人頭地的機會。但更多家長覺得天亮了，終於不那麼累了，可以護住自己的錢包，不受教育商業化忽悠了。

飯圈

指娛樂業粉絲組成的圈子。一些明星為追求流量，通過互聯網平台、商業炒作，誤導粉絲瘋狂追星模仿，導致粉絲中模糊身份認同者有之，散盡家財者有之。在種種混亂畸形的背後，是互聯網平台及其幕後資本主導的一條利益鏈。飯圈文化是娛樂圈過度商業化、資本化的扭曲反映。政府正在整治引導。

談中國人傳統美德

秦剛說，上述熱詞反映中國在經濟快速發展、社會深刻變革過程中，中國人價值取向的變與不變。搞中國特色社會主義，物質文明和精神文明要全面發展。要在市場經濟大潮中，堅守中國優秀傳統價值觀和公平正義，不迷失自我。除了依法治國，還以德治國。天下為公，「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，是中國人的傳統美德。在中國，資本無節制逐利壟斷，損害社會公共利益，是行不通的。

他強調，旅遊和人文交流是中美人民相互了解和正確認知的基礎。希望疫情陰霾散去後，美國朋友可以去中國學習、工作、旅遊，沉浸式感知一個真實、立體、全面的中國。

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責任編輯：林佩怡

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