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【十一國慶】消費回暖 假期前6天銀聯網聯交易近9萬億元

經濟脈搏 17:56 2021/10/07

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內地國慶7天長假臨到尾聲，在疫情陰霾下，消費情況備受關注。據央視報道，國慶假期前6天，銀聯、網聯兩大支付網絡交易金額合計達8.77萬億元（人民幣，下同）。

報道指出，從中國銀聯了解到，10月1至6日，銀聯網絡交易金額2.31萬億元，交易41.77億筆，日均交易筆數較去年國慶假期增長32%。其中，北京、上海等地消費金額增長明顯。

而網聯平台數據顯示，10月1至6日，網聯平台共處理網絡支付交易120.19億筆、金額6.46萬億元，日均交易筆數和金額按年增長超過兩成。

旅遊平台消費 回復至疫情前8成水平

網聯平台數據還顯示，假期期間，餐飲、電影、主題樂園的消費都有上升。國慶假期前6天，網聯平台典型餐飲商戶日均交易筆數和金額，分別較去年同期增長71.45%和46.32%。主要電影院線相關商戶日均交易筆數和金額，按年分別增長35.49%和56.78%。部分大型主題樂園日均交易筆數和金額，按年增長24.98%和53.82%。

至於零售行業，部分國有品牌日均交易筆數和金額，較去年同期分別增長29.29%和13.75%。典型旅遊服務平台商戶日均交易筆數和金額，則按年增長13.22%和14.95%，已恢復至疫情前2019年同期的8成左右。

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責任編輯：林佩怡

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