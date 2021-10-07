【新疆疫情】滯留伊犁遊客終可回家 文旅局承諾免門票遊伊犁

新疆伊犁3日在常規核酸檢測中發現兩宗新冠病毒本土無症狀患者，當地緊急實行交通管制，飛機、火車和公路都暫停運作，約300名遊客被滯留。據央視新聞報道，按照伊犁州新冠肺炎疫情防控指揮部統一安排，部分外省滯留伊犁人員已有序離疆。

▲ 滯留旅客

當地13日至6日新增5宗感染，多地實施封閉式管理，航班亦大範圍取消，由於新疆是內地十一黃金周旅遊熱門目的地，導致大批遊客滯留。據內媒「封面新聞」報道，6日，受新疆伊犁疫情影響，約300多名游客滯留在霍城縣兩個收費站處超過30小時。大多數人只帶了一套厚衣服，滯留期間遭遇雨雪，在車上將就一夜之後，部分老人和孩子忍受不了，在交警帶領下提前離開，被就近安置。

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央視新聞7日發佈消息， 只要是48小時內兩次核酸檢測正常、14天之內無霍爾果斯市和新疆生產建設兵團第四師62團旅居史的外省滯留旅客，可乘坐飛機或自駕車輛離伊。7日17:04，從伊犁飛往北京的飛機已起飛。

報道並引述伊犁州新肺炎疫情防控指揮部表示，後續將繼續協調加開更多的航班，積極協調鐵路部門逐步開通車次，陸續安排滯留的疆外游客有序離伊。同時，積極協調賓館酒店及民宿對滯留旅客提供優質的服務，切實解決滯留人員生活問題。

據封面新聞報道，遊客中午接到通知可離疆，當地提供了兩個返程通道，自駕游客可以通過高速路直接離開新疆之外的地方（不能到新疆其他任何城市），再自行選擇中轉方式離開；需要航班的旅客，集中前往伊寧市，通過協調和的幾條航線離開新疆再中轉離開。伊犁州文旅局為每位遊客發放了感謝信，對疫情造成的不便道歉，並且承諾為每位滯留者提供一次免門票遊伊犁的機會。

責任編輯：袁瑋婧

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