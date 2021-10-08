美國核潛艇南海「撞車」 中國：興風作浪是事故根源

▲ 美國核潛艇開到南中國海 撞上不明物體受傷急返關島

美國海軍核動力攻擊潛艇「康涅狄格號」在南中國海活動，遭遇不測。康涅狄格號在南海水下與不明物體發生碰撞，潛艇上多人受傷。康涅狄格號事後正緊急返回關島美軍基地，美軍正在評估潛艇受損程度。中國外交部形容，美國在南海興風作浪是此次事故根源，美方應詳細澄清事故情況、航行意圖、有否破壞海洋環境等。

美國海軍學會新聞網（USNI News）等傳媒周四（7日）引述軍中消息報道，海狼級核潛艇康涅狄格號（USS Connecticut，SSN-22）10月2日在南海國際水域活動時，撞上「不明物體」，康涅狄格號當時正處於潛航狀態，這是一宗水下碰撞事件。

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美國國防部匿名官員透露，康涅狄格號11名水兵在碰撞中受傷，傷勢由輕度至中度不等；事發後，康涅狄格號浮出水面，以上浮狀態折返關島，預計周五（8日）到達。

康涅狄格號艇長克林頓（Bill Clinton）稱，受傷水兵都沒有生命危險，而潛艇狀態仍然穩定和安全，艇上核反應堆無恙，可繼續全面運作，而潛艇在是次事故的受損程度仍需評估，美國海軍會調查事件。

康涅狄格號於1998年服役，母港位於美國西岸華盛頓州基策普（Kitsap），今年5月底派往太平洋部署。

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中國外交部發言人趙立堅周五表示，中方對此次事故表示嚴重關切；美方作為當事方，應詳細澄清事故有關情況，包括事故發生具體地點、美方航行意圖、事故詳情、到底碰撞了甚麼、是否造成核泄漏、是否破壞了當地海洋環境等。

趙立堅還強調三點：第一，長期以來美方打著航行自由的旗號在南海興風作浪，這是此次事故的根源，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。

第二，美方此次故意拖延和隱瞞事故詳情，缺乏透明度，不負責任；中國及南海周邊國家不得不質疑事件真相和美方意圖。。

第三，美國和英國最近決定與澳洲這無核武器國家，開展核潛艇合作，肆無忌憚地向亞太地區擴散核潛艇；此舉將制造核擴散風險，誘發軍備競賽，破壞東南亞無核區建設，發生核事故的概率也會大幅上升。「美方應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，停止這種破壞地區和平穩定發展的錯誤做法。」

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海狼級核動力攻擊潛艇，是美軍海軍在冷戰後第一代服役的攻擊潛艇，和前型的洛杉磯級、後型的弗吉尼亞級並列為現役3大主力。

海狼級潛艇上有8枚660毫米魚雷管，可發射魚雷攻擊敵方艦艇，或戰斧巡航導彈攻擊敵方水上或陸上目標。

美國海軍潛艇對上一次為外界所知的碰撞事故，是洛杉磯級核動力攻擊潛艇「三藩市號」（USS San Francisco，SSN-711）2005年在關島附近，高速撞上水下山丘，1名水兵在該次事故中死亡。

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責任編輯：連兆鋒